SHBA gëzon sërish Ahmed al Shaarah

Kongresi Amerikan miraton heqjen e përhershme të sanksioneve ndaj Sirisë
Kongresi Amerikan miratoi heqjen e përhershme të sanksioneve të vendosura nga SHBA-të ndaj Sirisë gjatë ditëve të presidencës së Bashar al-Assad, duke lejuar edhe një herë investimet amerikane në vendin që ka pësuar shkatërrime të pallogaritshme pas pothuajse një dekade e gjysmë lufte civile.
Anulimi i të ashtuquajturit Akt i Cezarit, i cili u miratua në vitin 2019, gjatë mandatit të parë të Presidentit republikan Donald Trump, dhe vendosi sanksionet, u përfshi në tekstin e Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes (NDAA), e cila u miratua nga Senati Amerikan me 77 vota pro dhe 20 kundër.
Dhoma e Përfaqësuesve kishte votuar tashmë në favor javën e kaluar dhe teksti tani thjesht duhet të ratifikohet nga presidenti amerikan.
Administrata Trump e kishte bërë të qartë se ishte në favor të shfuqizimit të ligjit. Zbatimi i tij u pezullua gjithashtu dy herë për gjashtë muaj, pasi Presidenti Trump njoftoi në maj se Uashingtoni do të hiqte sanksionet ndaj Damaskut, si pjesë e normalizimit të marrëdhënieve dypalëshe.
Ministri i Jashtëm sirian, Assad al-Shibani, vlerësoi votimin në Senat nëpërmjet X, i cili “hap horizonte të reja për bashkëpunim dhe partneritet midis vendit tonë dhe pjesës tjetër të botës”.
Akti i Cezarit vendosi sanksione drastike ndaj qeverisë së Bashar al-Assad, duke përjashtuar Damaskun nga sistemi bankar ndërkombëtar dhe duke parandaluar çdo transaksion duke përdorur dollarë amerikanë.
Edhe pse zbatimi i tij ishte pezulluar, zyrtarët amerikanë vlerësuan se mund të dëmtonte besimin e investitorëve nëse nuk anulohej.
Udhëheqësi de facto i Sirisë, Ahmad al-Shaarah, u takua me Presidentin e SHBA-së, Trump, në Shtëpinë e Bardhë më 10 nëntor. Ishte hera e parë që një kryetar shteti sirian vizitonte presidencën e SHBA-së që nga pavarësia e vendit në vitin 1946.
Donald Trump e kishte takuar atë kur udhëtoi në Gjirin Persik në maj, duke njoftuar heqjen e sanksioneve të SHBA-së.
Pas 13 vitesh luftë civile, regjimi i ri në Damask po kërkon fonde për rindërtim, kostoja e të cilit vlerësohet të kalojë 216 miliardë dollarë, sipas Bankës Botërore.
Shfuqizimi i ligjit “është një hap vendimtar në dhënien e popullit sirian një mundësi reale për të rindërtuar pas dekadash vuajtjesh të paimagjinueshme”, tha senatorja demokrate Jeanne Shaheen. /tesheshi