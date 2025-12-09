Shenjat që tregojnë se po e teproni me konsumimin e kafesë

P
irja e kafesë ose pijeve energjike është një ritual i përditshëm për shumë njerëz për ta filluar ditën më mirë, por shumë kafeinë mund të ketë pasoja të padëshiruara shëndetësore.
Ekspertët rekomandojnë që të rriturit të mos konsumojnë më shumë se 400 miligramë kafeinë në ditë, që është rreth dy deri në tre filxhanë kafeje prej 350 ml.
Nëse përjetoni simptoma si pagjumësi, dhimbje koke ose rrahje të shpejta të zemrës, mund të jetë koha për ta reduktuar atë.
Shenjat që tregojnë se po pini shumë kafeinë
Lodhje
Edhe pse mund të tingëllojë paradoksale, ndjenja e lodhjes së vazhdueshme mund të jetë një shenjë e konsumit të tepërt të kafeinës. Kafeina bllokon adenozinën, një substancë që ndihmon trurin të relaksohet dhe të përgatitet për gjumë. Efektet e kafeinës mund të zgjasin deri në pesë orë, gjë që mund të dëmtojë cilësinë e gjumit. Përveç kësaj, konsumi i rregullt mund të çojë në tolerancë, kështu që trupi kërkon gjithnjë e më shumë kafeinë për të ndjerë të njëjtin efekt.
Rrahje të zemrës
Shumë kafeinë mund të bëjë që zemra juaj të ndihet sikur po rreh fort, po kalon ose po rreh fort. Tek njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj kafeinës ose kanë probleme me ritmin e zemrës, ky efekt mund të jetë më i theksuar, por sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës, zakonisht nuk është shkak për shqetësim.
Presion i lartë i gjakut
Kafeina mund të rrisë përkohësisht tensionin e gjakut. Tek njerëzit e shëndetshëm që konsumojnë më pak se 400 mg në ditë, rritja është zakonisht e vogël, por tek ata që pinë më shumë se kaq, mund të jetë më e ndjeshme.
Probleme me tretjen
Kafeina mund të relaksojë muskulin që ndan ezofagun nga stomaku, gjë që mund të shkaktojë rikthimin e acidit në stomak dhe simptoma si urth ose belbëzim të shpeshtë.
Dhimbje koke
Konsumi i lartë i kafeinës shoqërohet me një rrezik në rritje të dhimbjeve të kokës dhe migrenës. Efekti lidhet me efektin e kafeinës në enët e gjakut, të cilat fillimisht ngushtohen dhe më pas zgjerohen.
Nervozizëm dhe ankth
Shumë kafeinë mund të shkaktojë ndjenja nervozizmi dhe ankthi sepse rrit prodhimin e dopaminës dhe stimulon sistemin nervor. Rreziku është veçanërisht i lartë me doza ditore mbi 400 mg.
Marramendje
Tek individët e ndjeshëm, marrja më e lartë e kafeinës mund të shkaktojë marramendje për shkak të rritjes së rrahjeve të zemrës dhe presionit të lartë të gjakut.
Si ta zvogëloni marrjen e kafeinës?
Kaloni në çaj: Çaji jeshil, bimor ose ‘’matcha’’ përmban më pak kafeinë sesa kafeja dhe mund të ofrojë një stimulues të butë.
Reduktim gradual: Zvogëloni gradualisht konsumin tuaj ditor, për shembull, duke ulur konsumin e një filxhani kafeje në ditë dhe duke e zëvendësuar atë me një alternativë pa kafeinë.
Dietë e ekuilibruar: Sigurohuni që të merrni mjaftueshëm proteina dhe karbohidrate komplekse, pasi kjo mund të zvogëlojë nevojën për kafeinë si një “nxitës energjie”.
Ekspertët këshillojnë të mos tejkalohet 400 mg kafeinë në ditë, por edhe sasi më të vogla mund të shkaktojnë simptoma të padëshiruara tek njerëzit e ndjeshëm. Nëse përjetoni nervozizëm, pagjumësi, dhimbje koke ose rrahje të shpejta të zemrës, merrni në konsideratë reduktimin e konsumit.