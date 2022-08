Shitet Peugeot nga filmi “Taxi 2”

Falë paraqitjes në pjesën e dytë të serisë së filmave kult, Peugeot 605 “Cobra” solli shumë të qeshura për shikuesit në mbarë botën. Tani ai ka një shans për t’u rikthyer në qendër të vëmendjes. Vetura së shpejti do të ofrohet për shitje në ankand.

E zezë “Cobra” nga filmi Taxi 2 mund të konsiderohet versioni më i famshëm i 605. Edhe pse nuk ishte ylli kryesor i komedisë së makinave (ky rol shkoi për të bardhën 406), ai mbeti në kujtesën e shumë njerëzve dhe fansave të filmit.

Në film, limuzina e zezë duhej të ofronte nivelin më të lartë të sigurisë për vipat japonezë që kishin mbërritur për një vizitë pune.

“Me një trup të bërë nga titani, armaturë me shumë shtresa dhe dy raketa, automjeti ishte pothuajse i pathyeshëm. Një avantazh shtesë i automjetit ishte një motor i fuqishëm V12 me dy turbongarkues, me ndezjen që thërriste “Ninja!” Shpejtësia maksimale ishte 320 km/h, dhe pa karburant, makina kishte një distancë prej 900 km, pak a shumë e njëjtë me rrugën nga Parisi në Marsejë. Një mrekulli e vërtetë teknologjie”.

Në fakt, super-limuzina nuk ishte asgjë më shumë se një serial i mbuluar me brymë 605. Nën kapak është një benzinë V6 me një vëllim prej tre litrash. Ishte motori më i madh i ofruar nga marka Peugeot në atë kohë.

Më 23 tetor, kjo makinë do të ofrohet në shitje në një ankand që do të mbahet në selinë historike të Peugeot në Sochaux.

Koleksionistët, veçanërisht ata që e duan kinematografinë, sigurisht që nuk do të qëndrojnë indiferentë.