Shpirtshiturit e medias shqiptare te të pashpirtët e globit

Njihuni me ata që u paguan nga Izraeli për bërë të harrueshme Gazën
Siç është bërë e qartë prej ditësh, si dhe së fundi nga një mbishkrim kolektiv, një grup gazetarësh të mediave të Tiranës e Prishtinës kanë kryer një tur në Izrael, qartazi të financuar nga shteti gjenocidal sionist, në kuadër të një fushate PR nga ky i fundit për ta armortizuar Holokaustin e tyre në Gaza e për t’i peshë vetëm 7 tetorit 2023.
Ata po dërrmohen jë rrjete sociale, si shpirtshitur te të pashpirtët e globit, duke e vetëzbrazur veten nga çdo ndërgjegje.
Thjesht, siç ata deputetë që para pak javësh krijuan grup miqësie me Izraelin, edhe këta gazetarë duhen ditur e mbajtur mend për aktin e tyre të turpshëm.
Ja kush janë ata:
Endri Xhafo – News24 (emisioni Log)
Ledion Krisafi – studiues i mardhëniëve ndërkombëtare
Arbër Hitaj – RTSH
Altin Krekas – kryeredaktor Top Channel
Lorik Arifaj – RTK (ish-zv.drejtor)
Visar Loci – KOHA.net
Esenka Meleqi – Euronews Albania
Jonida Shehu – gazetare në profesion të lirë për momentin
Kushtrim Sadiku – Kanal10
Bardh Stublla – operator në Klan Kosova
Leonard Kerquki – Gazeta Express
Artiana Matoshi – Klan Kosova
Berat Buzhala – Nacionale
Arjan Isa – operator në Abc News
Sali Doçi – Abc News