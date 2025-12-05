Shpirtshiturit e medias shqiptare te të pashpirtët e globit

Njihuni me ata që u paguan nga Izraeli për bërë të harrueshme Gazën

Siç është bërë e qartë prej ditësh, si dhe së fundi nga një mbishkrim kolektiv, një grup gazetarësh të mediave të Tiranës e Prishtinës kanë kryer një tur në Izrael, qartazi të financuar nga shteti gjenocidal sionist, në kuadër të një fushate PR nga ky i fundit për ta armortizuar Holokaustin e tyre në Gaza e për t’i peshë vetëm 7 tetorit 2023.

Ata po dërrmohen jë rrjete sociale, si shpirtshitur te të pashpirtët e globit, duke e vetëzbrazur veten nga çdo ndërgjegje.

Thjesht, siç ata deputetë që para pak javësh krijuan grup miqësie me Izraelin, edhe këta gazetarë duhen ditur e mbajtur mend për aktin e tyre të turpshëm.

Ja kush janë ata:

Endri Xhafo – News24 (emisioni Log)

Ledion Krisafi – studiues i mardhëniëve ndërkombëtare

Arbër Hitaj – RTSH

Altin Krekas – kryeredaktor Top Channel

Lorik Arifaj – RTK (ish-zv.drejtor)

Visar Loci – KOHA.net

Esenka Meleqi – Euronews Albania

Jonida Shehu – gazetare në profesion të lirë për momentin

Kushtrim Sadiku – Kanal10

Bardh Stublla – operator në Klan Kosova

Leonard Kerquki – Gazeta Express

Artiana Matoshi – Klan Kosova

Berat Buzhala – Nacionale

Arjan Isa – operator në Abc News

Sali Doçi – Abc News

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI