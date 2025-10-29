Shpresë e re për pacientët me hipertension: Zbulohet ilaçi që trajton “vrasësin e heshtur”

Ky ilaç është shpallur si përparimi më premtues në trajtimin e hipertensionit gjatë dekadave të fundit, pasi ndihmon pacientët te të cilët presioni i gjakut mbetet rrezikshëm i lartë pavarësisht terapisë standarde
Është vërtetuar se ilaçi i ri ul ndjeshëm tensionin te pacientët me nivele të rrezikshme të larta, edhe pse marrin disa ilaçe ekzistuese. Ky është një hap i madh që mund të ndihmojë në trajtimin e rasteve të rënda dhe rezistente ndaj trajtimit.
Rreth gjysma e 1,3 miliardë rasteve me hipertension në mbarë botën konsiderohen rezistente ndaj trajtimit. Këta pacientë përballen me rrezik shumë më të madh për infarkt, goditje në tru, sëmundje të veshkave dhe vdekje të parakohshme.
Tashmë, studiuesit kanë treguar se një pilulë e re e quajtur është në gjendje të ulë mjaftueshëm tensionin arterial dhe të reduktojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës.
Rezultatet e provës klinike
Në një studim klinik të fazës III, me gati 800 pacientë nga 214 klinika në mbarë botën, u vërtetua se pas 12 javësh, pacientët që morën baxdrostat – 1 mg ose 2 mg një herë në ditë, kishin një ulje të presionit sistolik prej rreth 9-10 mmHg më shumë se grupi placebo.
Rreth 40% e pacientëve arritën vlera të shëndetshme të tensionit, krahasuar me më pak se 20% te ata që morën placebo.
“Arritja e një uljeje të presionit sistolik prej pothuajse 10 mmHg me baxdrostat në provën BaxHTN është emocionuese, sepse ky nivel uljeje lidhet me rrezik dukshëm më të vogël për infarkt, goditje në tru, insuficiencë kardiake dhe sëmundje të veshkave”, theksoi dr. Brian Williams, bashkautor i studimit nga University College London.
Ai shtoi: “Te pacientët me hipertension rezistent, shtimi i baxdrostatit 1 mg ose 2 mg një herë në ditë mbi terapinë standarde solli një ulje klinikisht të rëndësishme të presionit sistolik, e cila u ruajt deri në 32 javë, pa efekte anësore të paparashikuara.”
Roli i hormonit aldosteron
Studimi gjithashtu nxori në pah rolin e një hormoni kyç në raste të hipertensionit të vështirë për t’u kontrolluar.
Aldosteroni ndihmon veshkat të ruajnë ekuilibrin e kripës dhe ujit, duke rregulluar presionin e gjakut. Tek disa pacientë prodhohet tepricë aldosteroni, gjë që bën trupin të mbajë më shumë lëngje dhe të rritet tensioni. Për dekada, kontrolli i këtij hormoni me ilaçe ka qenë sfidë.
Baxdrostat vepron duke bllokuar prodhimin e aldosteronit dhe kështu ndikon drejtpërdrejt në një nga shkaktarët kryesorë të tensionit të lartë rezistent.
“Rreth gjysma e pacientëve me hipertension nuk e kanë atë nën kontroll; dhe kjo është një vlerësim konservativ, sidomos sepse objektivi për presion optimal tani është shumë më i ulët se më parë. Rezultatet tregojnë se ky ilaç mund potencialisht të ndihmojë gjysmë miliardi njerëz në botë dhe rreth 10 milionë vetëm në Mbretërinë e Bashkuar”, shtoi dr. Williams.
Ky zbulim konsiderohet një nga hapat më të rëndësishëm në dekada për trajtimin e hipertensionit, duke ofruar shpresë të re për miliona pacientë që nuk arrijnë ta kontrollojnë presionin e gjakut me terapinë standarde.