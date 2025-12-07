Shumë largime, çfarë po ndodh me Apple?

Apple, një kompani e njohur për dekada të tëra për stabilitetin e saj dhe një seri produktesh që kanë përcaktuar industrinë e teknologjisë, po përjeton trazira të mëdha në krye.
Në më pak se një javë, janë njoftuar largimet e tre anëtarëve të ekipit ekzekutiv, një drejtor kyç i dizajnit është marrë përsipër nga Meta dhe po shtohen spekulimet se edhe CEO Tim Cook po përgatitet të largohet, shkruan CNN.
Ndryshimet vijnë në një kohë vendimtare, pasi kritikët paralajmërojnë se Apple, dikur lider, tani po mbetet prapa në valën e madhe të radhës: inteligjencën artificiale. Për një nga kompanitë më të vlefshme në botë, ndryshimet në lidership mund të nënkuptojnë gjithashtu një ndryshim në mënyrën se si ajo koncepton, projekton dhe krijon produktet që miliona njerëz përdorin çdo ditë.
Lisa Jackson, zëvendëspresidente e mjedisit, politikave dhe iniciativave komunitare, do të dalë në pension vitin e ardhshëm. E njëjta gjë vlen edhe për këshilltaren e përgjithshme Kate Adams dhe John Giannandrea, zëvendëspresident i lartë i të mësuarit automatik dhe strategjisë së inteligjencës artificiale. Ndërkohë, Alan Dye, zëvendëspresident i dizajnit të ndërfaqes së përdoruesit, do të kalojë te Meta për t’u bërë drejtor i dizajnit. Më herët këtë vit, edhe Jeff Williams dha dorëheqjen nga pozicioni i tij si drejtor operativ.
“E vetmja gjë që nxjerrim nga kjo është se po hyjmë në një kohë me paqëndrueshmëri të shtuar për Apple”, tha Robert Siegel, një kapitalist sipërmarrës prej kohësh dhe lektor në Shkollën e Biznesit Stanford.
Aksionet e Apple janë rritur me rreth 12% këtë vit, një ngadalësim i ndjeshëm krahasuar me rritjen prej 30% të regjistruar vitin e kaluar, 2024.
Ndryshimi nuk është gjithmonë diçka e keqe, beson Siegel, veçanërisht gjatë tranzicionit që po kalon sektori i teknologjisë me inteligjencën artificiale. Ai tha se punësimi i njerëzve të rinj mund të “ofrojë një perspektivë të ndryshme kur një kompani bllokohet në një mënyrë të vetme të të menduarit dhe të të bërit të gjërave”.