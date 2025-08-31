Si funksionon freni elektrik i parkimit?

Në shumicën e veturave që mund të blini sot në treg, montohen frenat elektrike të parkimit.
Frenat manuale po bëhen gjithnjë e më të rralla. Si funksionojnë frenat elektrike të parkimit? Me to është më e lehtë lëvizja në rrugë me pjerrësi lart e poshtë, sepse ato bllokojnë rrotat derisa të mos kenë moment të mjaftueshëm për të lëvizur mjetin.
Çfarë ndodh nëse tërhiqni çelësin e frenave elektrike të parkimit gjatë vozitjes? A do të ndodhë e njëjta gjë si me frenat manuale?
Jo, nuk ndodh, sepse njësia kontrolluese në makinë e njeh këtë situatë si frenim të veturës dhe nuk bllokon rrotat.
Frenat elektrike aplikojnë forcë në intervale, duke aktivizuar sistemin ABS. Në përgjithësi, mos tërhiqni çelësin e frenave elektrike të parkimit gjatë vozitjes.
Mekanizmi i frenave është hidraulik ose mekanik dhe nuk do të lirë frenat kur bateria të shkarkohet. Me fjalë të tjera, për të mbajtur frenat të shtrënguara nuk nevojitet energji elektrike.