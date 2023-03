Si ndikon stresi në aftësinë tonë për të menduar qartë

Sipas një studimi të ri, njerëzit që janë nën stres të rëndë mund të kenë probleme njohëse që ndikojnë në kujtesën, përqendrimin dhe aftësinë e tyre për të mësuar.

Shkencëtarët menduan se ishte e rëndësishme të studiohej marrëdhënia midis stresit dhe njohjes, sepse stresi është treguar më parë të jetë një faktor rreziku i modifikueshëm për disa lloje të demencës, duke përfshirë më të zakonshmen, sëmundjen e Alzheimerit.

Ky studim përfshiu mbi 30,000 qytetarë amerikanë (të bardhë dhe të zinj), të moshës 45 vjeç e lart. Pjesëmarrësit filluan të studioheshin midis 2003 dhe 2007 dhe që atëherë raportonin çdo vit, nëpërmjet telefonit, pyetësorëve dhe provimeve.

Qëllimi i studimit

Qëllimi kryesor i studimit REGARDS është të ekzaminojë pabarazitë në shëndetin e trurit, veçanërisht në mesin e njerëzve me ngjyrë që jetojnë në zonat e Jugut. Analiza e të dhënave për këtë studim të ri zbuloi se rritja e stresit lidhet drejtpërdrejt me uljen e funksionit kognitiv. Megjithatë, individët me ngjyrë kishin tendencë të raportonin më shumë stres në përgjithësi. Zyra e Shëndetit për Minoritetet e Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore të SHBA-së raporton se të rriturit me ngjyrë kanë një rrezik 50% më të madh për goditje në tru sesa të rriturit e bardhë. Përveç kësaj, ata kanë rreth dy herë më shumë gjasa për të zhvilluar demencë, sipas Shoqatës së Alzheimerit.

Si ndikon stresi në shëndetin e njerëzve

Tonya C. Hansel, PhD, LMSW, doktoreshë e programit të punës sociale dhe drejtoreshë në Universitetin Tulane, tha se stresi është një “djegie e ngadaltë” dhe mund të ndikojë në shëndetin mendor dhe fizik.

“Shenjat që tregojnë se ankthi mund të pushtojë sistemin e dikujt mund të duken si nervozizëm , por edhe shmangie e gjërave që sjellin gëzim apo trishtim”, tha ajo. “Mund të shfaqet në mënyra fizike, si dhimbje qafe , shqetësime në stomak dhe dhimbje koke”. Sipas Hansel, nëse i shpërfillim këto shenja, të cilat shumë njerëz i injorojnë shpesh, ato mund të kthehen në probleme më serioze.

Adam Gonzalez, PhD, psikolog klinik, Zëvendës President i Shëndetit të Sjelljes në Stony Brook Medicine dhe drejtor themelues i Qendrës Kërkimore Klinike të Universitetit Stony Brook në Shkollën e Mjekësisë së Rilindjes, shpjegoi më tej se kur përjetojmë një stresor ose është diçka e vërtetë në jetën tonë apo diçka nga imagjinata jonë, mendjet dhe trupat tanë përgjigjen me atë që njihet si ‘përgjigja luftim-fluturim-ngrirje’.

Në rrethanat e duhura, kjo përgjigje mund të jetë e dobishme. Megjithatë, mund të na shkaktojë probleme të tilla si vështirësi në të menduarit dhe përqëndrimin, të menduarit negativ, shqetësim dhe dhimbje fizike. Mund të krijojë gjithashtu emocione negative si nervozizëm, ankth dhe frikë, si dhe probleme të sjelljes si mbingrënia, vështirësia në gjumë dhe përdorimi i substancave.

Gonzalez tha se të qenit gjithmonë i stresuar “mund të bëjë kërdi në mendje dhe trup” duke krijuar probleme të shëndetit mendor si paniku dhe depresioni, si dhe inflamacioni, funksioni i reduktuar i imunitetit, shtimi në peshë, hipertensioni dhe problemet e zemrës, raporton Healthline.

Çfarë duhet të bëni kur stresi godet

Gonzalez tha se është e rëndësishme të ndërtoni qëndrueshmërinë tuaj, të cilën ai e përcaktoi si aftësinë e mendjes dhe trupit për të “rikthyer” nga stresi.

“Ka shumë mënyra se si mund të punojmë për të ndërtuar elasticitetin tonë dhe për të përballuar në mënyrë adaptive stresin, duke përfshirë stile jetese të shëndetshme si aktiviteti fizik/stërvitja, ushqimi i shëndetshëm, gjumi i qetë, ndërveprimi social dhe spiritualiteti,” tha ajo.

Gonzalez shpjegoi më tej se ashtu siç përjetojmë një përgjigje stresi, ne gjithashtu mund të përjetojmë një përgjigje relaksimi. “Ju mund ta krijoni ose nxisni këtë përgjigje duke e tërhequr vazhdimisht vëmendjen tuaj në një pikë qendrore p.sh. frymën tuaj, një imazh pozitiv, fjalë, frazë,” vuri në dukje ai.

Psikologu gjithashtu vuri në dukje se ushtrimet e meditimit, frymëmarrja e thellë, imazhet e drejtuara, joga dhe lutja mund të prodhojnë një përgjigje relaksuese. “Këto praktika mund të ndihmojnë në menaxhimin e stresit menjëherë dhe mund të ndihmojnë në forcimin e elasticitetit të mendjes dhe trupit tuaj”, tha ai, duke sugjeruar që njerëzit të praktikojnë reagimin e relaksimit çdo ditë për rreth 5 deri në 20 minuta. “Sa më shumë të praktikoni , aq më të përgatitur do të jetë mendja dhe trupi juaj për të përballuar stresin,” tha ai.

Ai gjithashtu vuri në dukje se ajo që bëni për të menaxhuar stresin mund të duhet të ndryshojë me kalimin e kohës, pasi gjërat që dikur funksiononin për ju mund të bëhen më pak efektive. “Reduktimi adaptiv i stresit mund të jetë lëvizja ose aktiviteti fizik, të shkosh në shtrat një orë më herët ose të marrësh 5 minuta për të marrë frymë thellë”, tha ai.