Si të keni këmbë të ngrohta kur bëni sporte në natyrë?

Vishni këpucë me pak ajrosje. Shumë trajnerë kanë pjesën e sipërme rrjetë për qarkullim më të mirë të ajrit, por nuk janë ideale për kushtet e dimrit të ftohtë dhe të lagësht. Kaloni në një këpucë me më shumë lëkurë dhe më pak rrjetë.

Ishulli me letër. Merrni një këshillë nga çiklistët profesionistë: letra është një izolues i shkëlqyeshëm. Teksa ngjiteni në Alpe, merrni një gazetë dhe futeni nën këmisha. Në ditët e ftohta, merrni një peshqir letre ose pecetë dhe paloseni në pjesën e sipërme të këmbës, gishtërinjve dhe poshtë gishtave. Pra, vishni këpucën tuaj.

Mbulesa plastike për të mbajtur ajrin e ftohtë jashtë.Vendosni mbështjellës plastik ose një qese plastike midis pjesës së sipërme të këpucës dhe majës së këmbës dhe gishtërinjve. Kjo parandalon që ajri i ftohtë të arrijë te gishtat e këmbëve.

Vishni dy palë çorape. Kombinimi klasik për ecje është një çorape e hollë polipropileni me frymëmarrje me një çorape të jashtme leshi. Funksionon mirë për t’i mbajtur gishtat tuaj më të ngrohtë në shëtitjet dimërore. Por mos zgjidhni një kombinim shumë të trashë për t’u veshur me këpucë.

Mbani këmbët tuaja të thata me çorape që ajrosin.Gishtërinjtë ftohen nëse lagen. Këmbët tuaja djersiten edhe nëse jashtë është ftohtë, kështu që duhet të vishni çorape që thithin djersën nga lëkura juaj. Mos vishni çorape pambuku ose të mbushura me pambuk, pasi pambuku thith djersën dhe e mban atë.

Ec më shpejt. Duhet të filloni gjithmonë me një ritëm të lehtë për dy minutat e para. Pas kësaj, në ditët e ftohta mund të dëshironi të rritni ritmin me disa intervale ecjeje të shpejta ose të zgjidhni një shteg me kodra ose shkallë për të aktivizuar më mirë qarkullimin.