Si te pastroni veshkat tuaja me majdanoz dhe limon

A keni probleme me urinimin e keq? Inflamacion? Djegie gjatë urinimit? A urinoni shpesh gjatë pauzave? A keni gurë në veshka?

Epo, përgatiteni këtë çaj. Ky çaj është i shkëlqyer për pastrimin e veshkave.

Do të ziejmë një litër ujë..

Mbani mend se duhet t’i pastrojmë veshkat, pasi ato janë përgjegjëse për pastrimin e gjakut.

Çdo gjë që pimë, veshkat e filtrojnë.

Nëse keni zakon të pini pije të gazuara, mos harroni se ato filtrohen nga veshkat. Pra, duhet t’i pastrojmë, dhe ky çaj është shumë i mirë.

Do të na duhen disa perime ose majdanoz. Do të shtojmë ujë të mjaftueshëm në një tenxhere dhe në të do të shtojmë një tufë majdanozi. Do ta lëmë të ziejë për rreth pesë minuta.

Pasi të vlojë, e hedhim në një filxhan dhe e kullojmë ujin. Do të shtojmë pak ujë. Shtrydh gjysmën e një limoni. Ne do ta përziejmë mirë.

Duhet ta marrim këtë me stomak bosh para mëngjesit. Meqenëse kjo pastron veshkat tuaja, do të ndiheni shumë mirë.