Si të trajtoni dikë me autizëm?

Autizmi është një mister i madh, prandaj është cilësuar edhe si shkatërrues shoqëror. Në vitin 1996, Ángel Riviére shkroi një përmbledhje të shkurtër të asaj që njerëzit me autizëm mund të kërkojnë nga ne.

Ja se cilat janë ato

Më ndihmo të kuptoj. Organizoni botën time dhe më bëni më të lehtë të parashikoj atë që do të ndodhë. Më jep rregull dhe strukturë, jo kaos.

Mos u shqetësoni rreth meje, sepse më bën ankth. Respekto ritmin tim. Ju gjithmonë do të jeni në gjendje të lidheni me mua nëse i kuptoni nevojat e mia dhe mënyrën e veçantë se si unë e kuptoj realitetin. Mos u shqetësoni, unë do të përparoj dhe do të zhvillohem gjithnjë e më shumë me kalimin e kohës.

Mos më fol shumë ose shumë shpejt. Fjalët janë thjesht ajër për ju, por ato mund të jenë një peshë e rëndë për mua. Ata shpesh nuk janë mënyra më e mirë për të bashkëvepruar me mua.

Ashtu si fëmijët e tjerë, si të rriturit e tjerë, më pëlqen t’i shijoj gjërat dhe t’i bëj gjërat mirë, megjithëse jo gjithmonë ia dal. Më trego disi kur t’i kem bërë gjërat mirë dhe më ndihmo t’i bëj ato pa dështuar. Kur bëj shumë gabime, është njësoj si ajo që ndodh me ju: e rëndoj veten dhe përfundoj duke mos e lënë veten të bëj gjëra.

Unë kam nevojë për më shumë rregull dhe parashikueshmëri se ju. Ne duhet të negociojmë se cilat janë ritualet e mia që të mund të jetojmë së bashku.

Është e vështirë për mua të kuptoj arsyen e shumicës së gjërave që njerëzit kërkojnë nga unë . Më ndihmo të kuptoj. Mundohuni të më kërkoni të bëj gjëra që kanë një kuptim konkret dhe të deshifrueshëm për mua. Mos më lejoni të mërzitem ose të qëndroj joaktive.

Mos më ngacmoni shumë. Ndonjëherë, njerëzit janë shumë të paparashikueshëm, të zhurmshëm dhe stimulues. Respekto hapësirën time pa më lënë vetëm.

Asgjë që bëj nuk është kundër teje. Kur kam nervozizëm ose të godas, nëse thyej diçka ose lëviz shumë, kur e kam të vështirë të kushtoj vëmendje ose të bëj atë që kërkon, nuk po përpiqem të të lëndoj . Meqenëse kam vështirësi për të kuptuar qëllimet e njerëzve, mos më atribuoni qëllime të këqija!

Zhvillimi im nuk është qesharak, megjithëse nuk është i lehtë për t’u kuptuar. Ajo ka logjikën e vet dhe shumë nga sjelljet që ju i quani “anormale” janë thjesht mënyra ime e veçantë e perceptimit dhe reagimit ndaj botës. Bëni një përpjekje për të më kuptuar.

Mos kërkoni gjithmonë të njëjtat gjëra nga unë ose mos kërkoni të njëjtat rutina. Nuk duhet ta bësh veten autik për të më ndihmuar! Unë jam ai me autizëm, jo ju!

Ne duhet të ndihmojmë njerëzit me autizëm të mbrojnë veten e tyre, pasi ata shohin dhe dëgjojnë shumë intensivisht . Duhet të kuptojmë se ata nuk synojnë të jenë të pasjellshëm, por funksionojnë në një mënyrë që nuk i përshtatet pritshmërive të shoqërisë.

Njerëzit me autizëm nuk janë guaska boshe, ata janë njerëz me personalitet, ndjenja dhe nevoja. Mos kërkoni që ata të jenë “normalë”. Mundohuni t’i ndihmoni ata dhe jo t’i kontrolloni. Punoni nga një vend shprese në mënyrë që të krijoni një botë më të mirë për ta.