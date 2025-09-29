Si të transferoni eSIM nga telefoni i vjetër në të riun?

eSIM është një zëvendësim digjital për kartat SIM tradicionale. Ndërsa ka një numër avantazhesh në krahasim me kartat SIM fizike, përdorimi i një eSIM ndonjëherë mund të jetë më i ndërlikuar.
Ndërsa zhvendosja e një karte SIM fizike nga një telefon në tjetrin është shumë e thjeshtë, transferimi i një eSIM kërkon disa hapa, transmeton Telegrafi.
Në këtë udhëzues, do t’ju tregojmë se si të transferoni një eSIM nga një telefon Android në një tjetër pa pasur nevojë të kontaktoni operatorin tuaj.
Gjithashtu do të shpjegojmë mënyra alternative për të transferuar një eSIM në rast se një transferim i drejtpërdrejtë nuk është i mundur.
Si të përgatiteni?
Para se të filloni, kontrolloni sa vijon:
Nëse operatori juaj mbështet transferimet e kartave eSIM. Disa operatorë kërkojnë që ju të kontaktoni me ta për çdo ndryshim.
Nëse telefoni juaj i ri mbështet eSIM. Duhet të ketë një opsion në cilësime si Merrni një eSIM të ri ose diçka të ngjashme.
Nëse të dy telefonat janë të lidhur me internetin.
Transferimi i një eSIM direkt në një telefon të ri
Transferimi bëhet më shpesh gjatë konfigurimit fillestar të një pajisjeje të re. Mbajini të dy telefonat krah për krah ndërsa ndiqni këto hapa:
Filloni konfigurimin në telefonin tuaj të ri derisa të arrini opsionin “Lidhu me rrjetin celular”.
Zgjidhni “Transfero SIM” nga pajisja tjetër.
Në telefonin tuaj të vjetër, konfirmoni transferimin duke prekur “Tjetër”.
Skanoni kodin QR që shfaqet në telefonin tuaj të ri me pajisjen tuaj të vjetër.
Në telefonin tuaj të ri, prekni “Lidhu dhe transfero” për të përfunduar procesin.
Pas kësaj, eSIM duhet të aktivizohet në telefonin tuaj të ri dhe mund të vazhdoni me konfigurimin. Megjithatë, në disa raste, mund t’ju duhet të kontaktoni operatorin tuaj për të përfunduar aktivizimin.
Nëse e keni konfiguruar tashmë telefonin tuaj të ri, përdorni metodat alternative më poshtë.
Nëse transferimi nuk është i mundur gjatë konfigurimit, do t’ju duhet të fshini eSIM nga telefoni juaj i vjetër dhe pastaj ta riaktivizoni atë në telefonin tuaj të ri.
Në disa modele, opsionet mund të emërtohen ndryshe (p.sh në pajisjet Samsung, eSIM ndryshohet në “Menaxher SIM” nën “Lidhjet”).
Hapni Cilësimet.
Shkoni te Rrjeti dhe Interneti.
Prekni kartat SIM.
Zgjidhni eSIM që dëshironi të hiqni.
Shkoni poshtë dhe prekni Fshij SIM-in.
Shënim: Disa telefona ju lejojnë të ruani shumë eSIM, por vetëm një mund të përdoret në të njëjtën kohë.
Si të aktivizoni një eSIM
Për ta riaktivizuar, do t’ju duhet kodi QR që morët kur aktivizuat për herë të parë eSIM-in tuaj. Ky mund të jetë një kod i shtypur në një broshurë nga operatori juaj, ose një kod digjital i disponueshëm përmes aplikacionit ose portalit të tyre online.
Metoda e aktivizimit ndryshon në varësi të operatorit, kështu që nëse udhëzimet nuk janë të qarta, është më mirë të kontaktoni mbështetjen e klientit.