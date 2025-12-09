Sistemi arsimor në Jemen pranë kolapsit pas 11 vitesh luftë civile

Arsimi në Jemen është shtyrë në prag të rrënimit pas gati 11 vitesh të konfliktit midis forcave qeveritare dhe rebelëve Huthi, raporton Anadolu.
Vlerësimet e OKB-së e përshkruajnë Jemenin si një nga katastrofat më të rënda humanitare në botë dhe nënvizojnë se sistemi i saj arsimor është pothuajse i rrënuar. Vitet e dëmtimit të infrastrukturës dhe pezullimi i pagesave të rregullta të pagave të mësuesve që nga viti 2016 kanë shtyrë shumë edukatorë të largohen nga profesioni, duke prekur shkollat si në rajonet e kontrolluara nga qeveria ashtu edhe nga Huthit.
Shkollat publike tani operojnë vetëm me rreth 13 për qind të teksteve shkollore të kërkuara ndërsa mungesat kronike të mësuesve tregojnë pak shenja zgjidhjeje. Sipas një raporti të kohëve të fundit të UNICEF-it, rreth 2.800 shkolla janë shkatërruar plotësisht ose pjesërisht, duke lënë 3.7 milionë fëmijë pa shkollim formal në Jemen.
Shumë objekte të goditura nga bombardimet ose luftimet tokësore nuk janë më të përdorshme, duke i shtyrë nxënësit të studiojnë jashtë, midis rrënojave, nën pemë ose në tenda të përkohshme. Distancat e gjata të udhëtimit, kostot e larta të transportit dhe kërcënimet e vazhdueshme të sigurisë kanë detyruar mijëra nxënës ta braktisin krejtësisht shkollën.
Huthit e mbështetur nga Irani kanë kontrolluar kryeqytetin e Jemenit, Sana dhe disa rajone që nga shtatori i vitit 2014 ndërsa forcat e koalicionit të udhëhequra nga Arabia Saudite kanë mbështetur qeverinë jemenase kundër tyre që nga marsi i vitit 2015.
Sipas Komisionerit të Lartë të OKB-së për Refugjatët, 73 për qind e popullsisë së Jemenit (afërsisht 23.4 milionë) ka nevojë për ndihmë humanitare për shkak të luftës civile, me 4.3 milionë të zhvendosur. Më shumë se 13 mijë civilë dhe 377 mijë njerëz në përgjithësi kanë humbur jetën në luftime.