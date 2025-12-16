Sllovaki, vullnetarët pastruan mbeturinat e grumbulluara në digën e Ruzinit

Vullnetarët kanë pastruar mbeturinat e mbledhura nga lumenjtë Hornad dhe Hnilec pas shirave të rrëmbyeshëm në digën e Ruzinit pranë Margecany në Sllovaki, raporton Anadolu.
Vullnetarët vunë re rënie të ndjeshme të sasisë së shisheve plastike dhe mbeturinave të tjera plastike krahasuar me vitet e kaluara, me shumicën e mbeturinave të mbledhura që përbëheshin nga materiale natyrore.
Puna e mbështetur financiarisht nga rajoni autonom i Koshices, përfshinte gjithashtu fonde për riparimin e sistemeve të barrierave lundruese që mbajnë mbeturinat.