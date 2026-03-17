Sulm me dronë në kompleksin e ambasadës amerikane në Bagdad

Një valë e re sulmesh me raketa dhe dronë goditën kompleksin e Ambasadës Amerikane në Bagdad të martën herët, duke aktivizuar sirenat, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit nga agjencia e lajmeve Shafaq, detajet rreth shkallës së dëmit dhe çdo lëndimi të mundshëm nga sulmet nuk janë bërë menjëherë të disponueshme.
Zhvillimi erdhi disa orë pasi një dron goditi gardhin e sipërm të Hotelit Al-Rasheed në Zonën e Gjelbër, pa rezultuar në lëndime ose dëme.
Armiqësitë në rajon janë përshkallëzuar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani rreth 1.300 njerëz, përfshirë Udhëheqësin e atëhershëm Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet globale dhe aviacionin.