Sulmet e SDF-së në Halep të Sirisë lënë katër të vdekur dhe 15 të tjerë të plagosur

Një ushtar sirian dhe tre civilë u vranë, ndërsa disa të tjerë u plagosën të martën nga sulmet e grupit terrorist SDF në qytetin verior sirian të Halepit, sipas raportimeve mediatike.
Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve (SANA) njoftoi se një sulm me dron shënjestroi pozicionet e dislokimit të ushtrisë pranë lagjes Sheikh Maqsoud në Halep, duke vrarë një ushtar dhe duke plagosur të tjerë.
SANA raportoi gjithashtu se tre civilë, përfshirë dy gra, u vranë nga granatimet e SDF-së ndaj ndërtesave të banimit në lagjen Al-Midan të qytetit.
Duke cituar zyrtarë lokalë në Halep, agjencia tha se 15 persona të tjerë u plagosën nga sulmet e SDF-së, përfshirë fëmijë dhe nëntë nëpunës civilë.
Po ashtu, u raportua se banorët e Rrugës Nil në veri të Halepit u detyruan të zhvendosen drejt zonave më të sigurta pas sulmeve të SDF-së ndaj ndërtesave të banimit.
Ushtria siriane po kryen sulme hakmarrëse ndaj pozicioneve që i përkasin organizatës terroriste PKK/YPG.
“Organizata terroriste SDF ka përshkallëzuar sulmet e saj kundër njësive të ushtrisë dhe civilëve në provincën e Halepit për të tretën ditë radhazi”, thuhet në një deklaratë të Drejtorisë së Medias dhe Komunikimit të Ministrisë së Mbrojtjes.
Deklarata shtoi se, në përgjigje të sulmeve të PKK/YPG-së, njësitë e ushtrisë siriane shënjestruan burimet e zjarrit të SDF-së dhe pikat e lëshimit të mjeteve ajrore pa pilot. Si pasojë, disa elementë u neutralizuan dhe u shkatërrua një depo municionesh e organizatës.
Sipas deklaratës, këto sulme tregojnë edhe një herë se SDF-ja nuk e njeh Marrëveshjen e 10 marsit dhe se PKK/YPG po përpiqet ta tërheqë ushtrinë në një luftë të hapur, duke kërkuar të përcaktojë vetë fushëbetejën.
Sulmet ndodhën një ditë pasi tre ushtarë u plagosën nga një sulm i ngjashëm me dron i SDF-së në zonën rurale të Halepit të hënën.
Të dielën, kanali televiziv Alikhbaria raportoi se në Damask u mbajtën takime me përfaqësues të SDF-së, përfshirë komandantin e saj Mazloum Abdi, për të ndjekur zbatimin e marrëveshjes së 10 marsit 2025, duke shtuar se bisedimet nuk prodhuan rezultate konkrete.
Zyrtarët sirianë akuzojnë SDF-në se po vonon zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar nga Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa dhe udhëheqësi i grupit.
SDF-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.
Autoritetet siriane thonë se në muajt pasues, SDF-ja nuk ka treguar asnjë përpjekje për t’i përmbushur kushtet e marrëveshjes.