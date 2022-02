Të ardhurat e kompanive ishin 17 miliardë dollarë nga Amazon, 10 miliardë nga Microsoft dhe 5 miliardë nga Google.

Industria e infrastrukturës cloud vazhdon të rritet me ritme rekord. Gjatë vitit të kaluar më shumë se 50 miliardë dollarë u shtuan në këtë sektor duke rritur nga 129 miliardë në 178 miliardë sipas të dhënave të Synergy Research.

Krahasuar me një vit më parë tregu u rrit me 36%. Microsoft dhe Google janë rritur me ritme më të shpejta me rreth 45% ndërsa Amazon me nën 40%.

Pjesët e tregut thuajse kanë qëndruar të pandryshuara. Amazon udhëheq me 33% të tregut, ndjekur nga Microsoft me 21% dhe Google me 10%.

Pjesa e tregut e Amazon thuajse ka qëndruar e pandryshuar përgjatë viteve, ndërsa Google dhe Microsoft vazhdojnë të rriten në mënyrë të qëndrueshme.

Vetëm 4.5 vite më parë Microsoft kishte 4.5% të tregut. /PCWorld Albanian