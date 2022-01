Tërshëra, një superushqim për mëngjes

Nëse do të na duhej të përpiloja një listë dhe të klasifikoja “superushqimet”, tërshëra do të ishte mes tyre.

Këto drithëra janë shumë të shëndetshme, të shijshme dhe të gjithanshme. Janë shumë të lehta për t’u përgatitur. Ja disa fakte interesante:

Ato janë një burim drithërash që do të thotë janë të pasura me ushqyes, me plot vitaminë D, antioksidantë dhe proteina.

Tërshëra ka karbohidrate që çlirohen ngadalë që lirojnë energji. Të pasura me fibra të cilat janë mjaft të nevojshme për shëndetin e zorrëve dhe na mban në formë.

Ato përmbajnë një fibër të tretshme që quhet beta-glucan, dhe vepron si sfungjer që thithë kolesterolin. Kështu që ai përthithet dhe të largohet nga trupi. Kanë pak natrium.