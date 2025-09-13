Tesla propozon paketë pagese prej 1 trilion dollarësh për Elon Musk

Bordi i Tesla-s ka propozuar një paketë të re pagese për Elon Musk, e cila do t’i mundësonte shefit ekzekutiv të fitojë një shifër marramendëse prej 1 trilion dollarësh, nëse arrin një seri objektivash të kërkuara.
Plani mund të bëjë që Musk të shpërblehet me aksione që përbëjnë 12% të totalit të aksioneve të Tesla-s, nëse arrin të rrisë vlerën e saj, fitimet dhe të përmbushë objektiva të ndryshme operacionale.
Duke shpjeguar planin, bordi i Tesla-s thotë se është thelbësore të mbahet Musk në kompaninë afatgjatë, i motivuar siç duhet.
Sipas The Guardian, ata argumentojnë se Tesla mund të ndihmojë në krijimin e një shoqërie që “demokratison mallrat dhe shërbimet autonome”, duke krijuar dhe shitur “teknologji inovative dhe të përballueshme në masë”.
Anëtarët e bordit të Tesla-s, Robyn Denholm dhe Kathleen Wilson-Thompson, thonë:
“Ne besojmë se vizioni unik i Elon-it është thelbësor për të naviguar këtë pikë kritike të kthesës. Ne gjithashtu e njohim natyrën e vështirë të kësaj ndërmarrjeje dhe, për pasojë, rëndësinë e të pasurit një udhëheqës që jo vetëm është i gatshëm dhe i aftë, por i etur për të përballuar këtë sfidë”.
E thënë thjesht, mbajtja dhe incentivimi i Elon-it është themelor për arritjen e këtyre objektivave nga Tesla dhe për t’u bërë kompania më e vlefshme në histori.
Nën këtë plan, Musk do të marrë aksione në këste ndërsa vlera e Tesla-s rritet, nga rreth 1 trilion dollarë sot. Për të arritur shpërblimin maksimal të aksioneve, ai duhet të rrisë kapitalizimin e tregut të Tesla-s në 8.5 trilion dollarë.
Tesla thekson se kjo është “afërsisht e barabartë me kapitalizimet e tregut të Meta, Microsoft dhe Alphabet së bashku” sot.
Këste të paketës së pagës gjithashtu do të paguhen nëse Tesla prodhon 20 milionë automjete, shet 10 milionë abonime aktive FSD, shet një milion robotë me AI, vendos 1 milion Robotaksi në operacion komercial, ose arrin 400 miliardë dollarë fitime të rregulluara EBITDA.
Duke nxitur aksionarët të mbështesin propozimin, Denholm dhe Wilson-Thompson thonë:
“Nëse Elon arrin të gjitha objektivat e performancës nën Kyçin e Performancës së CEO-së 2025, udhëheqja e tij do të shtyjë Tesla-n të bëhet kompania më e vlefshme në histori”.