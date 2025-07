Theo transferohet tek Al-Hilali

Skuadra nga Arabia Saudite, Al-Hilal, ka ka bërë një përforcim tjetër të rëndësishëm nga futbolli evropian.

Al-Hilali, që drejtohet nga trajneri Simone Inzaghi, ka arritur marrëveshje me Milanin për transferimin e mbrojtësit të krahut të majtë, Theo Hernandez.

Milani do të përfitoj 25 milionë euro nga shitja e francezit 27-vjeçar, i cili me Al-Hilalin do të firmos kontratë katërvjeçare me pagë vjetore prej 20 milionë eurosh.

Theo do të prezantohet te skuadra saudite gjatë kësaj jave, ndërsa ishte pjesë e Milanit prej vitit 2019.

Ai karrierë ka bërë edhe tek Atletico Madridi, Alavesi, Real Madridi e Real Sociedadi.