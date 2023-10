Tiranë: Tubim për paqen dhe lirinë në Palestinë

Tubimi do të organizohet ditën e Premte 20 tetor në orën 16:30, në sheshin Skënderbej.

Forumi Musliman i Shqipërisë organizon një tubim në mbështetje të paqes dhe lirisë së popullit palestinez. Në këtë tubim do të bëhet thirrje për ndalimin e luftës si dhe do të dënohen krimet dhe masakrat të bëra ndaj popullsisë civile.

Tubimi do të jetë konform ligjit dhe për të është bërë njoftimi i nevojshëm pranë organeve kompetente.

Forumi Musliman i bën thirrje të gjithë popullit shqiptar të jenë të pranishëm në këtë tubim.

