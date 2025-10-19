Trego mëshirë të të dojë Allahu

Ebu Hurejra transmeton se Profeti (a.s) ka thënë:
“Kush nuk tegon mëshirë nuk do të mëshirohet.”
Çfarë përfitojmë nga hadithi i mësipërm?
1 – Myslimani duhet të jetë i mirë me të gjithë. Nëse një shok bie dhe lëndohet, mos qesh, por ndihmoje që të ngrihet.
2 – Të kemi zemër të butë. Mos u zemëro shpejt. Fol me dashuri dhe qetësi, ashtu siç flet një njeri i mëshirshëm.
3 – Allahu na do kur jemi të mirë. Kur ne tregojmë mëshirë, Allahu na dhuron mëshirë dhe na ndihmon në vështirësi.
Shembull i thjeshtë:
Një ditë një djalë pa një mace të vogël që dridhej nga i ftohti. Ai mori një leckë dhe e mbuloi macen. A mendoni se Allahu e pa këtë vepër të vogël? Po! Dijeni se Allahu e do çdo vepër të mirë dhe çdo njeri që di të mëshirojë.
Mesazhi përfundimtar:
Nëse duam që Allahu të na mëshirojë, duhet të mësojmë të mëshirojmë të tjerët, njerëzit, kafshët dhe çdo krijesë. Dijeni se mirësia dhe mëshira janë si një pasqyrë: ajo që jep, ajo kthehet te ti!