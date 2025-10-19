Trego mëshirë të të dojë Allahu

Ebu Hurejra transmeton se Profeti (a.s) ka thënë:

“Kush nuk tegon mëshirë nuk do të mëshirohet.”

Çfarë përfitojmë nga hadithi i mësipërm?

1 – Myslimani duhet të jetë i mirë me të gjithë. Nëse një shok bie dhe lëndohet, mos qesh, por ndihmoje që të ngrihet.

2 – Të kemi zemër të butë. Mos u zemëro shpejt. Fol me dashuri dhe qetësi, ashtu siç flet një njeri i mëshirshëm.

3 – Allahu na do kur jemi të mirë. Kur ne tregojmë mëshirë, Allahu na dhuron mëshirë dhe na ndihmon në vështirësi.

Shembull i thjeshtë:

Një ditë një djalë pa një mace të vogël që dridhej nga i ftohti. Ai mori një leckë dhe e mbuloi macen. A mendoni se Allahu e pa këtë vepër të vogël? Po! Dijeni se Allahu e do çdo vepër të mirë dhe çdo njeri që di të mëshirojë.

Mesazhi përfundimtar:

Nëse duam që Allahu të na mëshirojë, duhet të mësojmë të mëshirojmë të tjerët, njerëzit, kafshët dhe çdo krijesë.  Dijeni se mirësia dhe mëshira janë si një pasqyrë: ajo që jep, ajo kthehet te ti!

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI