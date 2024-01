Tri ushqimet e ‘harruara’ që duhet të përfshini në dietën tuaj dimërore

Me fillimin e të ftohtit të dimrit, është gjithashtu koha për të modifikuar dietën tuaj për t’iu përshtatur nevojave unike të stinës. Ndërkohë që ushqimet kryesore si supat dhe zierjet zënë qendër, ka disa superushqime të harruara të dimrit që meritojnë një vend në pjatat tuaja. Këto burime ushqyese jo vetëm që i shtojnë shumëllojshmëri vakteve tuaja, por gjithashtu ofrojnë një sërë përfitimesh shëndetësore.

Nutricionistja, Rujuta Diwekar në Instagram ka ndarë ushqimet e dimrit shpesh të anashkaluara që mund të kontribuojnë në mirëqenien tuaj gjatë muajve të ftohtë, shkruan Indian Express.

Çamçakëz i mirë ose i ngrënshëm

Çamçakëzi ushqimor, i njohur si Goond në Hindi, është një ushqim dimëror popullor dhe i shëndetshëm në Indinë e Veriut. Rrjedh nga kristalet e bardha ose kafe të bimës së Akacies, është një përbërës kyç në ëmbëlsirat e dimrit si ladoos, panjiri dhe halwa.

Është gjithashtu një burim i pasur me fibra, të cilat ndihmojnë në tretje.

Hudhra jeshile

E njohur edhe si hudhra e pranverës, Hari Lassan krenohet me një përqendrim të lartë të antioksidantëve të quajtur Allicin. “Ky përbërës ndihmon në reduktimin e kolesterolit, luftimin e inflamacionit dhe parandalimin e sëmundjeve të zakonshme të dimrit si kolla, ftohjet dhe gripi”, tha Khatuja.

Vetitë e hudhrës së gjelbër për të forcuar imunitetin dhe aftësia për të reduktuar stresin oksidativ e bëjnë atë një shtesë të vlefshme për dietat e dimrit. Ndërsa disa kërkime sugjerojnë vetitë kundër kancerit, Khatuja vuri në dukje se nevojiten më shumë prova për të vërtetuar këtë pretendim.

Shalgam ose rrepë

Rrepat janë perime me rrënjë që i përkasin familjes Brassicaceae. Me pak kalori, këto perime janë të ngarkuara me lëndë ushqyese thelbësore, antioksidantë dhe fibra dietike, këto perime ofrojnë një mori përfitimesh.

“E pasur me antioksidantë si vitamina C, E, beta-karoten dhe mangan, rrepat luftojnë efektet e dëmshme të radikalëve të lirë. Përbërja e sulforafanit tek rrepat shfaq veti antikancerogjene, ndërsa përmbajtja e tyre në fibra ndihmon tretjen dhe parandalon kapsllëkun. Rrepat gjithashtu kontribuojnë në shëndetin e zemrës, shëndetin e kockave dhe kanë veti anti-inflamatore për shkak të pranisë së acideve yndyrore omega-3, vitaminës K dhe kompleksit të vitaminës B”, shpjegoi Khatuja.