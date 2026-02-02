Veturat gjermane bëhen më të lira në Indi

Indiaështë vendi më i populluar në botë. Në vitet e fundit, ajo ka shënuar një rritje ekonomike mbresëlënëse mesatare prej gjashtë deri në shtatë përqind në vit. Këto janë norma rritjeje që vendet e tjera vetëm mund t’i ëndërrojnë.
India ka një klasë të mesme në rritje dhe një popullsi të re që po bëhet gjithnjë e më e pasur. “Marrëveshjae re e tregtisë së lirë me BE-në është sigurisht një mundësi për industrinë gjermane të automjeteve për të hapur akses të ri në tregje”, thotë Konstantin Gall, një konsulent në EY Parthenon.
“India ka nevojë për SUV”
Në një fazë të parë, tarifat doganore për disa makinatë importuara, të cilat aktualisht arrijnë deri në 110 përqind, duhet të ulen në 40 përqind dhe më vonë në 10 përqind. Kjo duhet të zbatohet për një kuotë prej 250,000 automjetesh në vit. Taksat doganore për pjesët e makinave duhet të hiqen plotësisht pas pesë deri në dhjetë vjetësh.
Frank Schwoppe i Shkollës së Menaxhimit të Këlnit beson se kjo është një bazë e rëndësishme për prodhuesitgjermanë kur bëhet fjalë për hapjen e tregjeve të reja dhe gjetjen e klientëve të rinj. “SUV-të janë të nevojshme në Indi, si dhe makinat më të fuqishme.” Sepse rrugët në Indi janë larg standardeve evropiane.
Po fabrikat në vetë Indinë?
India ka qenë prej kohësh një treg i rëndësishëm për industrinë globale të automobilave. Kërkesa është e madhe dhe vendi mund të bëhet gjithnjë e më shumë një treg i madh si SHBA-të dhe Kina.
Eksperti i industrisë së automobilave Christoph Stirmer është pak më i kujdesshëm. Sipas tij, është një “shpatë me dy tehe” për prodhuesit gjermanë: një marrëveshje e re tregtare mund të inkurajojë eksportet direkte në Indi, por “nga ana tjetër, kompani si Audi kanë hapur tashmë fabrika në Indi që ende presin zgjerim. Kjo do të ngrinte përsëri pyetjen nëse ka kuptim të eksportohen automjete nga Evropa atje”.
Edhe në Indi po përdoren automjete “me energji elektrike”
Elektromobiliteti po luan një rol të madh në Indi sot, kryesisht sepse ndotja e ajrit në disa qytete është bërë një problem serioz.
“India po fillon me sektorët që janë më të rëndësishëm për trafikun, domethënë me lëvizshmërinë e vogël dhe mikro”, thotë Stirmer. Kjo përfshin skuterët, motoçikletat dhe mjetet më të vogla që përdoren në të gjithë vendin. Autobusët gjithashtu po funksionojnë me energji elektrike.
“Disa qytete tashmë kanë kaluar plotësisht në autobusë elektrikë. Të tjerë do ta ndjekin këtë shembull. Kjo është një strategji qendrore në Indi.” Shteti po e inkurajon këtë, ka lehtësime tatimore dhe subvencione.
Automjetet vendase dhe “japoneze”
Është e vështirë të vlerësohet shkalla në të cilën prodhuesit gjermanë do të jenë në gjendje të përfitojnë nga ky bum në Indi. Marrëveshja e re e tregtisë së lirë nuk përmend lehtësime tatimore për automjetet elektrike të importuara.
Prodhuesit vendas dhe japonezë dominojnë tregun. Suzuki dhe Honda kanë fabrika të mëdha në Indi. Ata po investojnë miliarda në ndërtimin e fabrikave të reja dhe zhvillimin e modeleve të reja. Prodhuesit e makinave të Koresë së Jugut si Hyundai dhe Kia po bëjnë gjithashtu një shtytje të fortë. Nga ana tjetër, qeveria po inkurajon gjithashtu prodhuesit vendas. “Qeveria dëshiron që këta prodhues të jenë të parët që plotësojnë nevojat e një tregu të ri dhe në rritje”, shpjegon Gall.
Frank Schwope është megjithatë optimist. “Mendoj se ka hapësirë të mjaftueshme edhe për prodhuesit gjermanë.” Marrëveshja është të paktën një mundësi për t’u ripozicionuar në një treg që po bëhet gjithnjë e më kërkues. Gall pajtohet: “Në vitet e ardhshme, ky me siguri do të jetë një treg që prodhuesit gjermanë nuk duhet ta humbasin nga sytë.”