Viti i Urisë: Një kronologji e vuajtjeve të Gazës

Ç’ndodhi muaj pas muaji, si seri të një filmi horror
Viti që po largohet 2025 do të mbahet mend si një nga vitet më të vështira në historinë e rrethimit të Gazës, një vit në të cilin ndodhi kolapsi humanitar dhe zi buke e paparë.
Janar: Një armëpushim i shkurtër dhe një luftë për çdo kamion
Në fillim të vitit 2025, përkatësisht më 22 janar, u vendos një armëpushim i shkurtër midis Izraelit dhe Hamasit. Marrëveshja e armëpushimit parashikonte hyrjen e 600 kamionëve me ndihma në ditë, gjysma e të cilëve ishin të destinuara për Rripin verior të Gazës të goditur nga zia. Kishte imazhe tronditëse të palestinezëve që ndiqnin kamionë, ngjiteshin mbi to dhe rrëzonin kuti me ndihma në një garë kundër urisë.
Më 28 janar, Izraeli nisi një fushatë kundër Agjencisë së Ndihmës dhe Punës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë (UNRWA), duke e akuzuar agjencinë për përfshirje në sulmet e 7 tetorit 2023. Në fund të janarit, Izraeli zyrtarisht e ndaloi UNRWA-n të vepronte në territorin e tij. Në të njëjtën kohë me ndalimet, Izraeli bombardoi depot e UNRWA-s në Gaza.
Shkurt: OKB paralajmëron për një kolaps të afërt të sigurisë ushqimore
Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për një përkeqësim serioz të sigurisë ushqimore, me numrin e njerëzve në rrezik të urisë që rritet si rezultat i konflikteve të vazhdueshme, rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe rënies së zinxhirëve të furnizimit, duke theksuar se vonesat në reagimin humanitar mund të çojnë në një katastrofë në shkallë të gjerë.
Mars: Rrethimi i Gazës është rikthyer
Me armëpushimin që përfundoi më 2 mars, kalimi i Rafah u mbyll për ndihma. Kamionët e ndihmës pritën në radhë për ditë të tëra pa leje për të kaluar. Njerëzit në Gaza lypën përsëri ushqim në qendrat e bamirësisë, dhe fëmijët qëndruan në radhë duke mbajtur tenxhere bosh.
Prill-Maj: Paralajmërime për uri dhe kolaps të sistemit shëndetësor
Shenjat e urisë u intensifikuan ndërsa embargot e karburantit dhe ushqimit vazhduan në prill.
Më 1 maj, drejtori i programit të emergjencës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dr. Michael Ryan, deklaroi se “trupat dhe mendjet e fëmijëve të Gazës po thyhen”.
Javë më vonë, Presidenti i SHBA-së Donald Trump pranoi se “shumë njerëz po vdesin nga uria në Gaza”, edhe pse turneu i tij në Lindjen e Mesme dështoi të prodhonte një armëpushim të ri.
Skena tragjike u shfaqën në kampet e Rripit të Gazës me fëmijë që përpinë ushqimin e mbetur nga fundi i tenxhereve, Programi Botëror i Ushqimit konfirmoi se ndihma e premtuar nuk kishte mbërritur, dhe në fund të majit ne dëshmuam një nga momentet më të përgjakshme të kaosit të ndihmës.
Qershor: Vrasje në vendet e shpërndarjes së ushqimit
Më 3 qershor, të paktën 24 palestinezë u vranë jashtë një vendi të shpërndarjes së ushqimit në Khan Younis.
Situata nuk u ndal vetëm te uria, pasi sektori i shëndetësisë filloi të tregonte shenja kolapsi, me foshnja të parakohshme që ngjesheshin në një inkubator për shkak të mungesës së oksigjenit.
Korrik: Fëmijët po vdesin nga uria
Më 13 korrik, një sulm me raketa izraelite vrau tetë persona, përfshirë gjashtë fëmijë, pranë një pike shpërndarjeje uji në kampin e refugjatëve Nuseirat.
Ndërsa numri i të vdekurve nga uria u rrit, 14-vjeçari Musab al-Dibs, i kequshqyer rëndë, u pa në Spitalin al-Shifa.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e përshkroi Gazën si një “shfaqje horror”, duke theksuar se uria po troket në çdo derë.
Disa ditë më vonë, një familje në Khan Younis varrosi vajzën e tyre pesëmuajshe, Zainab Abu Halib, e cila vdiq pasi spitalet nuk ishin në gjendje t’i siguronin formulën që i nevojitej. Të nesërmen, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mohoi ekzistencën e një “fushate urie”, duke i quajtur akuzat “gënjeshtra të hapura”.
Gusht: Ndihma vret gjithashtu
Më 9 gusht, një parashutë ndihme ra mbi 15-vjeçarin Muhannad Eid në Nuseirat, duke e vrarë atë në vend ndërsa ai vraponte drejt tij.
Sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 1,000 palestinezë janë vrarë nga zjarri izraelit pranë pikave të shpërndarjes amerikane, ndërsa ata përpiqeshin të merrnin ndihmë që nga maji.
Në fund të muajit, “Flotila e Këmbënguljes” u nis për në Gaza me pjesëmarrjen e aktivistes suedeze Greta Thunberg, por marina izraelite e ndërpreu atë më 1 tetor dhe sekuestroi anijet e saj.
Shtator: Uria u shpall zyrtarisht
Në shtator, Kombet e Bashkuara njoftuan se Gaza veriore kishte hyrë në një gjendje urie totale, duke konfirmuar se treguesit e urisë kishin kaluar të gjitha vijat e kuqe dhe se popullsia po jetonte në prag të vdekjes masive.
Tetor: Vazhdim i pjesshëm i hyrjes së kamionëve
Më 12 tetor, kamionë të ngarkuar me ndihma hynë përmes kalimit të Kerem Abu Salem pas një armëpushimi të ri, por skenat e panikut vazhduan, me shumë që u kthyen duarbosh.
Sëmundjet e lidhura me kequshqyerjen filluan të përhapeshin më shpejt sesa spitalet e rraskapitura mund t’u përgjigjeshin të gjitha thirrjeve për ndihmë.
Nëntor: Edhe gjilpërat janë të ndaluara
UNICEF raportoi se Izraeli po pengon hyrjen e 1.6 milion shiringave dhe njësive të ftohjes mjekësore thelbësore për ruajtjen e vaksinave të fëmijëve, pavarësisht disponueshmërisë së tyre për muaj të tërë. Ndërkohë, imazhet e palestinezëve që prisnin në radhë jashtë kuzhinave të supës në Khan Younis u bënë gjithnjë e më të tmerrshme.
Dimri i goditi banorët rëndë, duke i lënë ata pa ushqim, ilaçe ose ngrohje, ndërsa uria vazhdoi të mbyste familjet e rrethuara.
Dhjetor: Viti mbaron, tragjedia vazhdon
Kombet e Bashkuara njoftuan në dhjetor se viti 2025 do të ishte viti më vdekjeprurës për urinë në Gaza që nga fillimi i bllokadës, duke paralajmëruar se nuk ka shenja të vërteta të përfundimit të tragjedisë.
Gaza duket e bllokuar në një cikël të pafund rrethimi, urie dhe shembjeje të infrastrukturës shëndetësore, dhe bashkësia ndërkombëtare qëndron e pafuqishme përballë një skene humanitare që errësohet çdo ditë. /tesheshi