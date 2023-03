Vjen sinjali i parë pozitiv ndaj Microsoft për blerjen e Activision

CMA fillimisht kishte konkluduar përkohësisht se një strategji e Microsoft-it për të ndaluar Call of Duty nga PlayStation do të ishte fitimprurëse. Microsoft nuk ishte i kënaqur me atë përfundim dhe kritikoi publikisht matematikën e rregullatorit në fillim të këtij muaji, duke argumentuar se modelimi financiar i CMA ishte i gabuar.

Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve në Mbretërinë e Bashkuar (CMA) tani ka mbajtur anën e Microsoft për shqetësimet se gjigandi i softuerit mund të heqë Call of Duty nga PlayStation nëse miratohet marrëveshja e propozuar nga ana e tij në Activision Blizzard. Rregullatori ka ende shqetësime për ndikimin e marrëveshjes në tregun e lojërave cloud dhe do të përfundojë hetimin e tij deri në fund të prillit.

“Duke marrë në konsideratë provat shtesë të ofruara, ne kemi arritur tani përkohësisht se bashkimi nuk do të rezultojë në një pakësim të konsiderueshëm të konkurrencës në shërbimet e lojërave të konsolave, sepse kostoja e Microsoft-it për ndalimin e Call of Duty nga PlayStation do të tejkalonte çdo përfitim nga ndërmarrja e një veprimi të tillë. ” thotë Martin Coleman, kryetar i panelit të pavarur të ekspertëve që kryejnë hetimin e CMA.

CMA përdori një model financiar që krahason fitimet në një bazë pesë-vjeçare me humbjet në një bazë vetëm njëvjeçare dhe Microsoft argumentoi se kishte “gabime të qarta” që përfundimisht shtrembëruan rezultatet. CMA tani ka përditësuar modelin e saj dhe pranon se Microsoft do të kishte në të vërtetë humbje financiare nëse do të ndalonte Call of Duty nga PlayStation.

“Ne kemi marrë parasysh parashtrimet e palëve dhe të palëve të treta për modelin tonë LTV dhe modifikuam të dhënat aty ku është e përshtatshme,” thotë CMA në një dosje të botuar sot . “Bazuar në rezultatet tona të përditësuara, modelimi ynë sasior tregon se një strategji totale e mbylljes do të çonte në një humbje të konsiderueshme financiare neto për Palët sipas të gjithë skenarëve që ne i konsideruam të besueshëm.”

Microsoft thotë se mirëpret vendimin e CMA për të rregulluar modelin e saj financiar. “Ne e vlerësojmë vlerësimin rigoroz dhe të plotë të provave nga CMA dhe mirëpresim gjetjet e saj të përkohshme të përditësuara”, thotë Rima Alaily, nënkryetare e korporatës dhe zëvendës këshilltare e përgjithshme për Microsoft, në një deklaratë për The Verge. “Kjo marrëveshje do t’u sigurojë shumë lojtarëve më shumë zgjedhje në mënyrën se si luajnë Call of Duty dhe lojërat e tyre të preferuara. Ne mezi presim të punojmë me CMA për të zgjidhur çdo shqetësim të pazgjidhur.”