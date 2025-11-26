Xpeng e preu robotin e saj në skenë për të vërtetuar se nuk ishte njeri

Xpeng po i bashkohet garës globale për robotë humanoidë, duke planifikuar të nisë prodhimin e modelit të tij Iron në fund të vitit 2026 dhe me synimin për të shitur miliona njësi në mbarë botën.
Roboti, i bazuar në modelin e brendshëm Vision-Language-Action 2.0, u prezantua në një ngjarje në Kinë, ku kompania madje i preu këmbën në skenë për të treguar se nuk ishte njeri i maskuar.
Iron është gjenerata e shtatë e projektit të robotikës së Xpeng, i cili nisi me një “qen robotik” dhe tani është shndërruar në një humanoid që rivalizon Tesla Bot.
CEO He Xiaopeng beson se prodhimi i robotëve do të ketë kosto të ngjashme me prodhimin e makinave dhe se tregu i tyre do të jetë edhe më i madh.
Robotët Iron pritet të shfaqen në dyqanet, fabrikat dhe parqet e zyrave të Xpeng që nga fundi i vitit të ardhshëm.
Sipas JPMorgan, suksesi i kompanisë në vitet 2026–27 do të varet nga integrimi i robotëve, robotaksive dhe makinave fluturuese, me humanoidët që potencialisht mund t’i shtojnë deri në 24 miliardë dollarë vlerë deri në vitin 2027.