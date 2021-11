YouTube fsheh numrin e mospëlqimeve

Butoni do të vazhdojë të ekzistojë dhe krijuesit do të mund ti shohin ato por ju si shikues nuk do ti shihni më.

Një eksperiment i YouTube me fshehjen e numrit të mospëlqimeve mesa duket ka qenë i suksesshëm. Kompania ka vendosur të lançojë një ndryshim i cili do të fshehë numrin e mospëlqimeve për të gjitha video në YouTube.

Google e di se disa njerëz përdorin numrin e pëlqimeve për të ndërmarrë vendime nëse duhet parë një video ose jo. Nga ana tjetër kanalet e reja dhe të vogla bien pre e fushatave të mospëlqimit.

Vetë YouTube ka qenë viktimë e këtyre fushatave siç ishte videoja Rewind 2018-ën. Në teori ndryshimi duhet të krijojë një ambient më gjithëpërfshirës dhe më të sigurtë. /