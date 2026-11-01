YouTube mund të sjellë audio librat

YouTube po shqyrton mundësinë e zgjerimit të shërbimeve të tij me libra audio, të cilët mund të bëhen pjesë e abonimit YouTube Premium.
Platforma në pronësi të Google po zhvillon bisedime me botuesit për të krijuar një ofertë të re që do t’u mundësonte përdoruesve të dëgjojnë libra përmes aplikacionit.
Sipas raportimeve, shërbimi i ri mund të jetë i gatshëm gjatë vitit 2027, por deri më tani nuk ka një datë të konfirmuar për lansimin e tij. Gjithashtu, nuk dihet nëse të gjithë librat do të përfshihen në abonimin ekzistues apo nëse disa tituj do të kërkojnë pagesë shtesë.
Nëse kjo ide realizohet, librat audio do t’i bashkoheshin përmbajtjeve që ofron YouTube Premium, përfshirë shikimin e videove pa reklama dhe dëgjimin e muzikës përmes YouTube Music.
Ky hap do ta vendoste YouTube në konkurrencë më të drejtpërdrejtë me platforma si Spotify dhe Audible, të cilat tashmë ofrojnë shërbime për dëgjimin e librave audio.
Librat audio janë një segment në rritje i tregut digjital, ndërsa integrimi i tyre në YouTube mund t’ua lehtësojë përdoruesve qasjen në këtë lloj përmbajtjeje, pa pasur nevojë të përdorin aplikacione të tjera.
YouTube tashmë përmban regjistrime audio të librave, por ato zakonisht publikohen si video të zakonshme. Një katalog i dedikuar do të mundësonte organizimin më të mirë të titujve dhe kërkimin më të lehtë të librave të dëshiruar.
Përmes kësaj nisme, Google synon potencialisht ta bëjë abonimin Premium më tërheqës dhe të zgjerojë ofertën përtej videove, muzikës dhe podkasteve.
Megjithatë, kompania ende nuk i ka konfirmuar zyrtarisht planet, ndërsa mbeten të paqarta edhe çmimet, mënyra e qasjes në libra dhe përmasat e katalogut që do të ofrohet.