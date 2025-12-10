Zuckerbergut po i shuhet ëndrra

Meta, kompania mëmë e Facebook, ka njoftuar se do të reduktojë me rreth 30 për qind buxhetin për zhvillimin e Metaverse dhe pajisjeve të realitetit virtual dhe të shtuar (VR/AR) për vitin 2026.
Ky vendim prek veçanërisht divizionin Reality Labs, që prodhon pajisjet “Quest” dhe platformën virtuale Horizon Worlds.
Shkaku kryesor i këtij ndryshimi, sipas kompanisë, është reagimi i dobët i tregut ndaj produkteve të Metaverse.
Që nga viti 2020, Reality Labs ka regjistruar humbje disa miliarda dollarë, duke bërë të nevojshme një ristrukturim strategjik.
Në vend të kësaj, Meta synon të përqendrohet më shumë në zhvillimin e inteligjencës artificiale (AI) dhe pajisjeve të mençura të vlefshme, fusha që kompania e sheh si më premtuese për të ardhmen.
Pas njoftimit, aksionet e Meta u rritën mbi 4 për qind, duke treguar mirëpritjen pozitive të investitorëve ndaj këtij ndryshimi strategjik.