10 ushqimet më fitimprurëse për organizmin

Ka shumë ushqime që janë të pasura me lëndë ushqyese dhe që kontribuojnë ndjeshëm në ruajtjen e shëndetit tonë. Megjithatë, nuk ekziston një ushqim i vetëm që mund të quhet “më i shëndetshmi” për të gjithë, pasi nevojat ushqimore ndryshojnë nga individi në individ.

Ajo që mund të jetë shumë e dobishme për një person, mund të mos ketë të njëjtin efekt për një tjetër. Sidoqoftë, disa ushqime dallohen qartë për përmbajtjen e tyre të lartë ushqyese dhe ndikimin pozitiv që kanë në organizëm.

Një studim i kryer nga studiuesja Jennifer Di Noia ka analizuar 17 lëndë ushqyese thelbësore në një gamë të gjerë ushqimesh. Studiuesja i krahasoi këto lëndë në raport me përmbajtjen kalorike, për të kuptuar se cilat ushqime ofrojnë më shumë vlera me më pak kalori.

Rezultati i studimit ishte befasues: vetëm një ushqim arriti të përmbushë 100% të nevojave ditore për të 17 lëndët ushqyese, për çdo 100 kalori të konsumuar. Ky ushqim është lakra e ujit.

Marulja është një perime me gjethe jeshile, me një shije të lehtë pikante dhe të hidhur. Ajo përshtatet shumë mirë me ushqime të ndryshme si patatet, vezët apo sallatat.

Përveç përmbajtjes së pasur me vitamina dhe minerale, marulja ka një përmbajtje shumë të ulët kalorike, çka e bën atë veçanërisht të dobishme për një dietë të ekuilibruar. Nëse dikush dëshiron ta kultivojë këtë bimë në shtëpi, duhet të ketë parasysh se ajo ka nevojë për shumë lagështi.

Pas marules, në vendin e dytë renditet lakra kineze, një perime krokante, e pasur me vitaminë C, proteina bimore dhe aminoacide të rëndësishme.

Një porcion prej 100 gramësh mbulon një të katërtën e nevojave ditore për vitaminë C. Në vendin e tretë qëndron panxhari zviceran, i ndjekur nga gjethet e panxharit dhe më pas nga spinaqi, duke konfirmuar se perimet me gjethe jeshile janë ndër më të mirat për shëndetin.

Lista përfshin edhe perime të tjera si radhiqja, marulja, majdanozi, marulja romaine, lakra jeshile, speci i kuq, qepët e njoma, brokoli dhe kungulli. Të gjitha këto, me ngjyrat dhe shijet e tyre të ndryshme, janë të pasura me fibra, vitamina, minerale dhe përbërës antioksidues që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit.

Ndër frutat, limoni është ai që dallohet më shumë, duke u renditur në vendin e 28-të. Megjithëse asnjë frut nuk u fut në dhjetëshen e parë, kjo nuk do të thotë që frutat nuk janë të shëndetshme. Lista u hartua sipas kritereve shumë të rrepta, ndaj vetëm shtatë fruta arritën të përfshiheshin në të. Luleshtrydhet, për shembull, pavarësisht përmbajtjes së lartë të ujit, janë të pasura me vitaminë C dhe të ulëta në kalori dhe yndyrna. Edhe portokalli, grejpfruti rozë dhe ai i bardhë, si dhe boronicat, u renditën ndër frutat më të shëndetshme, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe vetive antioksiduese.

Për një dietë të shëndetshme, nuk mjafton vetëm zgjedhja e disa ushqimeve ‘super’. E rëndësishme është një qasje e balancuar që përfshin pesë porcione frutash dhe perimesh në ditë, burime të mira të yndyrnave të pangopura si vaji i ullirit, arrat dhe avokadot, si dhe karbohidrate komplekse nga produktet e drithërave të plota. Peshku gjithashtu ka një rol të rëndësishëm në dietë, falë acideve yndyrore omega-3 që ndihmojnë zemrën dhe trurin.

Një grup ushqimesh që shpesh harrohet, por që është thelbësor sidomos për vegjetarianët dhe veganët, janë bishtajoret. Fasulet, thjerrëzat, bizelet dhe produktet e sojës janë burime të pasura me proteina, fibra, hekur dhe vitamina të grupit B, duke ofruar një alternativë të shëndetshme për ata që nuk konsumojnë produkte shtazore.