Arsyet pse duhet t’i konsumoni çdo ditë, hithra, radhiqe dhe rukola

Rradhiqja, rukola, hithra janë shumë të pasura me vitamina. Shija e tyre është unike por e ndezur dhe krejt ndryshe nga të tjerat. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e tyre rregullisht dhe mundësisht çdo ditë për të marrë përfitimet e mëposhtme.

Të pasura me ushqyes

Barishtet e egra janë të pasura me vitaminat A, C dhe K. Ato gjithashtu përmbajnë kalçium, kalium dhe magnez. Qershia mbi tortë është se të treja barishtet përmbajnë shumë fibër dhe folat. Ato përmirësojnë shëndetin e lëkurës, forcojnë sistemin nervor, parandalojnë trombozën në gjak dhe mbrojnë shëndetin e syve.

Barishtet magjike për tretjen

Ngrënia e këtyre barishteve aktivizon shqisat e shijes që stimulojnë prodhimin e enzimave dhe lëngjeve tretëse. Tretja e mirë e ushqimit nënkupton një përthithje të mirë të ushqyesve. Përmbajtja e madhe e fibrës tek këto barishte ndihmon edhe në pastrimin e sistemit tretës. Për më tepër, këto barishte detoksifikojnë mëlçinë, gjakut dhe metabolizojnë yndyrnat.

Barishtet kundër nepsit

Njerëzit duhet të provojnë të gjitha shijet ndonëse në ditët e sotme, njerëzit kufizohen vetëm tek të ëmblat dhe të kripurat. Ushqimet e hidhura besohet të largojnë nepsin por edhe të ndihmojnë në rënien në peshë, thonë ekspertët. Barishtet në fjalë mund të mbahen në frigorifer nga 2 deri në 3 ditë, megjithatë ato rekomandohet të konsumohen të freskëta. Barishtet duhen lënë në ujë dhe më pas shpërlarë sërish. Nëse dëshironi të zbusni shijen e tyre të hidhur mund t’i kavërdisni lehtë me vaj ulliri dhe kripë.