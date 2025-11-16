Backbone prezantoi “Pro Xbox Edition” – kontrollues me bluetooth dhe dizajn të përditësuar

Backbone ka sjell versionin e ri Pro të kontrolluesit të vet për Xbox.
“Backbone Pro Xbox Edition” paraqitet si përmirësim i dukshëm në krahasim me kontrolluesin ekzistues One, në pothuajse çdo aspekt.
Akoma kemi të bëjmë me një mbushës USB-C që “rrethon” telefonin ose pajisje të ngjashme, por kontrolluesi është tani më afër një ‘gamepad’ të vërtetë Xbox. Ka levat anësore (control sticks) me madhësi të plotë, ‘trigger’ me efekt Hall dhe dy butona të prapme të përshtatshëm. Shumica e komandave mund të ri-hartohen. Kjo pritet të lehtësojë shfletimin e bibliotekës së Game Pass.
Për këtë qëllim, ky kontrollues ka Bluetooth. Kjo do të thotë se lojtarët nuk do të kenë nevojë të varen nga telefoni inteligjent ose ndonjë pajisje që lidhet fizikisht me ‘gamepad’.
Game Pass vitet e fundit është bërë i disponueshëm në platforma të ndryshme – nga kompjuterët dhe televizorët inteligjentë deri te headset-at VR si Meta Quest. Kompania premton përvojë të thjeshtë “tap and play”.
Ky modalitet Bluetooth ofron deri në 40 orë jetë baterie për çdo karrikim. Telefoni inteligjent e furnizon kontrolluesin kur përdoret në konfigurim të telashe me kabllo, kështu që do të zgjasë po aq sa dhe telefoni. Kontrolluesit lidhen me aplikacionin ekskluziv të kompanisë që lejon ri-programim të komandave dhe opsione të tjera të personalizimit.
Në këtë moment, kontrolluesi është në dispozicion në shitje në dyqane fizike si Best Buy dhe në dyqane digjitale si Amazon. Çmimi është 180 dollarë dhe vjen me një muaj të abonimit falas të Game Pass Ultimate. Vetëm problemi potencial mund të jetë vetë Game Pass, për shkak të çmimit që vazhdon të rritet.