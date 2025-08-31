Barcelona barazon ndaj Rayo Vallecanos

Skuadra e Barcelonës ka barazuar 1:1 ndaj Rayo Vallecanos në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë në La Liga.
Ekipi mysafir shënoi gol të parët me anë të Lamine Yamalit në pjesën e parë, nga pika e bardhë e penallitsë.
Në pjesën e dytë, vendasit ishin shumë më të mirë në fushë dhe në minutën e 67’të shënuan golin e barazimit me anë të Perezit.
Vallecano tentoi disa herë të shënonte golin e fitores, por portieri Joan Garcia ishte heroi i padiskutueshëm.
Barca tani shkon në kuotën e shtatë pikëve, kurse Vallecano katër pikë.