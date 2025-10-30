Bayerni ka vendosur rekord historik evropian

Bayern Munich ka hyrë në historinë e futbollit europian duke u bërë skuadra e parë nga pesë ligat kryesore që fiton 14 ndeshje radhazi në nisje të një sezoni, pas fitores 4-1 ndaj Koln në Kupën e Gjermanisë të mërkurën.
Nën drejtimin e Vincent Kompany, bavarezët kanë fituar çdo ndeshje të zhvilluar në Bundesliga, Kupën e Gjermanisë dhe Ligën e Kampionëve gjatë sezonit 2025-26.
Me këtë sukses, ata lanë pas rekordin e mëparshëm prej 13 fitoresh të njëpasnjëshme që mbahej nga AC Milan në sezonin 1992-93.
Ky sukses spektakolar konfirmon formën e jashtëzakonshme të Bayernit dhe e kthen skuadrën e Kompanys në një pretendent serioz për trofetë më të rëndësishëm në Europë këtë sezon.