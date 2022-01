Çfarë do të ndodhë nëse ndaloni papritur të pini kafe?

Është më mirë që gradualisht të reduktoni sasinë e kafesë që pini në ditë dhe t’i jepni vetes kohë për t’u përshtatur me ndryshimet.

Trupat tanë bëhen të varur nga kafeja dhe eliminimi i saj nga dieta juaj mund të shkaktojë papritur disa simptoma të pakëndshme, të njohura edhe si tërheqja e kafeinës.

1. Mund të keni dhimbje koke

Nëse jeni zgjuar ndonjëherë me një dhimbje koke të tmerrshme, me siguri e dini se një filxhan kafe e ngrohtë dhe e fortë mund ta largojë këtë dhimbje. Kjo ndodh sepse kafeja ngushton enët e gjakut në trurin tuaj. Kur papritmas vendosni të hiqni kafenë nga dieta juaj, kjo shkakton hapjen e enëve të gjakut, gjë që rrit rrjedhjen e gjakut në tru. Trupi juaj mund të reagojë ndaj këtij ndryshimi të papritur në rrjedhën e gjakut me dhimbje koke të dhimbshme që do të zgjasin ndërsa truri përshtatet me rritjen e rrjedhës së gjakut.

2. Mund të ndiheni më të shqetësuar

Sado kontradiktore të tingëllojë, heqja dorë nga kafeja në fakt mund t’ju bëjë edhe më nervozë. Edhe pse kafeina mund t’ju bëjë të ndiheni nervoz, trupi juaj bëhet i varur mendërisht dhe fizikisht prej saj. Nëse papritmas ndaloni së piri kafe, mund të ndiheni të shqetësuar dhe të stresuar. Dhe nëse jeni mësuar ta pini filxhanin e kafesë me sheqer ose shurupe të ëmbla, mund të ndjeni edhe simptomat e krizës së sheqerit, e cila mund të shkaktojë edhe më shumë nervozizëm.

3. Mund të ndikojë në lëkurën tuaj

Ankthi mund t’ju bëjë që të djersiteni dhe zemra juaj të rrahë shumë më shpejt dhe nuk është e mirë as për lëkurën tuaj. Kjo për shkak se nxit prodhimin e kortizolit, i njohur gjithashtu si hormoni i stresit, i cili ndikon në poret e lëkurës tuaj dhe shkakton një rritje të prodhimit të yndyrës. Kjo, nga ana tjetër, mund të çojë në bllokim të poreve, pika të zeza dhe lëkurë që duket e yndyrshme dhe e yndyrshme. Stresi dhe ankthi janë armiqtë më të këqij të lëkurës tuaj dhe madje mund të shkaktojnë plakje të parakohshme të lëkurës tuaj.

4. Mund t’i bëjë dhëmbët tuaj më të ndjeshëm

Një nga simptomat më të pakëndshme të tërheqjes së kafeinës është ndoshta vjellja. Një stomak i mërzitur dhe të përzier mund të shkaktojnë të vjella, të cilat nga ana tjetër mund të ndikojnë në dhëmbët tuaj. Megjithëse pirja e shpeshtë e kafesë mund t’i njollosë dhëmbët dhe t’i bëjë të verdhë, ndërprerja e papritur e kafesë nuk është e mirë as për shëndetin tuaj oral. Të vjellat mund të shkaktojnë gojë të thatë dhe erozion, gjë që i bën dhëmbët tuaj më të ndjeshëm dhe të prirë ndaj kariesit.

5. Mund të keni marramendje

Nëse pini kafe, e dini se filxhani juaj i preferuar me java do t’ju shpëtojë ditën nëse ndiheni pak të trullosur në mëngjes. Por sapo të merrni vendimin për të ndaluar pirjen e kafesë, trupit tuaj i duhet kohë për t’u përshtatur me këto ndryshime. Provoni të uleni ose të shtriheni nëse keni marramendje. Këto simptoma zakonisht zgjasin deri në 9 ditë dhe duhet kohë që trupi juaj të mësohet me ndryshimin.

6. Mund ta keni më të vështirë të përqendroheni

Përveçse ju ndihmon të zgjoheni në mëngjes, kafeja mund të përmirësojë fokusin tuaj përpara një provimi ose një dite të madhe në punë. Kafeina rrit nivelin e adrenalinës, duke shkaktuar një rritje të presionit të gjakut dhe gjithashtu stimulon trurin. Pasi të vendosni të jetoni pa kafeinë, në fillim mund të keni probleme me përqendrimin, por trupi juaj përfundimisht do të mësohet të funksionojë pa të.