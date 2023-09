Çfarë ndodh nëse hani myk aksidentalisht?

Myku mund të shfaqet kudo – në krijuesin e kafesë, koshin tonë të plehrave, dyshekun tonë – dhe më shpesh, rreth ushqimit tonë.

Të gjithë e dimë ndjenjën e neveritjes që kemi pasi kemi parë myk të dëmshëm në ushqimin tonë në frigorifer. Nëse e keni pasur ndonjëherë fatkeqësinë e shijimit aksidental të mykut, e dini që ndjenja është rreth një miliard herë më e keqe.

Por çfarë ndodh nëse ha myk rastësisht? Këtu është lajmi i mirë: Ka shumë të ngjarë që nuk do të vdisni ose do të sëmureni rëndë nëse gabimisht hani pak myk, veçanërisht nëse jeni një i rritur i shëndetshëm me një sistem të fortë imunitar.

Thënë kjo, ekspertët e ushqimit pajtohen që ngrënia e mykut zakonisht nuk është një situatë ideale. Siç e dini tashmë, në përgjithësi duhet të shmangni konsumimin e tij – me disa përjashtime.

Çfarë ndodh kur hani bukë të mykur?

Sigurisht, të gjithë preferojmë të hamë bukën më të freskët të mundshme, por nëse shfaqet myku, mund të keni dëgjuar këshilla nga disa njerëz që thjesht të prisni mykun e bukës përpara se ta hani. Mos i dëgjoni! Ekspertët e sigurisë ushqimore paralajmërojnë që duhet të largoni plotësisht bukën e mykur, veçanërisht pasi buka është një ushqim kaq i butë.

Çfarë ndodh kur hani djathë të mykur?

Siç mund ta mendojë çdo fans i zjarrtë i djathi , përgjigja ndryshon shumë në varësi të llojit të djathit për të cilin po flasim. Mbi të gjitha, disa lloje të mykut përdoren në të vërtetë për të krijuar djathëra të caktuar. Pra, nëse hani ato specifikisht, shanset janë që e vetmja gjë që do të ndodhë është që ju të jeni shumë të ngopur dhe të lumtur më pas.

Thënë kjo, me siguri keni dëgjuar që shumë djathëra të butë, si gjizë dhe krem ​​djathi duhet të hidhen menjëherë nëse zbuloni myk mbi to. Sipas Katherine Zeratsky, e njëjta gjë vlen për çdo lloj djathi që është copëtuar ose prerë. Në faqen e internetit të Klinikës Mayo, Zeratsky shkruan, “Me këto djathëra, myku mund të dërgojë fije në të gjithë djathin. Përveç kësaj, bakteret e dëmshme, të tilla si listeria, brucella, salmonella dhe E. coli, mund të rriten së bashku me mykun”.

Me fjalë të tjera, ju jeni duke e vënë veten në rrezik të gllabërimit të këtyre llojeve të baktereve të këqija, të cilat mund të çojnë në simptoma të tilla si diarre dhe të vjella.

Meqenëse myku zakonisht nuk mund të depërtojë në djathërat e fortë dhe gjysmë të butë, ju mund të prisni pjesën e mykur dhe të hani pjesët jo të mykura të djathit. Thjesht sigurohuni që të prisni të paktën tre centimetra rreth dhe poshtë kallëpit, dhe mbajeni thikën nga të gjitha njollat ​​e ndotura. Përndryshe, mund të rrezikoni të konsumoni të njëjtin lloj bakteresh që do të bënit me një djathë të butë.

Çfarë ndodh kur hani prodhime të mykura?

Nëse keni vërejtur deri tani se ushqimet e buta me myk janë më të rrezikshme se ato të forta, kjo është absolutisht e saktë. Sipas faqes së internetit të USDA, e njëjta gjë vlen edhe për copat e produkteve. Kur bëhet fjalë për fruta dhe perime të forta, të tilla si lakra, speca dhe karota, mund të prisni pak rreth dhe poshtë njollave të mykut dhe të hani pjesën tjetër të ushqimit të pa ndotur. Meqenëse është e vështirë që myku të depërtojë në ushqime të dendura me lagështirë të ulët, mund të hani lirshëm pjesën tjetër.

Sidoqoftë, nëse dalloni myk në fruta ose perime të buta, si pjeshka, domate ose tranguj, është koha t’i hidhni në koshin e plehrave. Meqenëse këto pjesë të prodhimeve kanë aq shumë lagështi në to, myku mund të depërtojë nën sipërfaqe. Jo vetëm që një pjesë e mykur të frutave ose perimeve do të ketë shije absolutisht të tmerrshme, por gjithashtu mund t’ju vë në rrezik për zhvillimin e një sëmundjeje ushqimore , duke çuar në diarre dhe të vjella.