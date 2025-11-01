Cilat janë 4 frutat e thata që forcojnë zemrën, kockat dhe trurin

Frutat e thata janë një burim i madh antioksidantësh që kontribuojnë në shëndetin tonë afatgjatë. Më poshtë do të gjeni 4 frutat e thata më të mira që sjellin përfitimet më të shumta për shëndetin.
Arra – Arrat janë të pasura me hekur, kalcium, magnez, vitaminë E, vitaminë B dhe elemente gjurmësh. Ato përmbajnë antioksidantë të fuqishëm që përfitojnë shëndetin e zemrës, trurit dhe zorrëve. Përveç kësaj, arrat përmbajnë melatonin, e cila ndihmon në luftimin e pagjumësisë, dhe antioksidantët e tyre forcojnë ekuilibrin e hormoneve.
Lajthitë – Lajthitë janë të pasura me proteina dhe ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq. Ato gjithashtu kanë një efekt pozitiv në shëndetin kardiovaskular, duke ulur kolesterolin LDL dhe duke forcuar shëndetin e përgjithshëm të trupit.
Bajame – Bajamet janë të shkëlqyera për shëndetin e kockave për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të fosforit dhe kalciumit, të cilat rrisin mineralizimin e kockave dhe i mbajnë ato të forta në afat të gjatë. Është gjithashtu një burim i shkëlqyer kalciumi për ata që janë intolerantë ndaj qumështit ose janë vegjetarianë.
Kikirikë – Kikirikët janë të pasur me vitaminë B6, e cila është thelbësore për rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe krijimin e hemoglobinës. Ato janë gjithashtu të pasura me vitaminë E dhe minerale të tilla si kaliumi, magnezi dhe fosfori, të cilat nxisin shëndetin e mirë kardiovaskular. Kikirikët kanë më pak kalori se çdo frut tjetër të thatë dhe përmbajnë antioksidantë që mbrojnë qelizat nga dëmtimi oksidativ.