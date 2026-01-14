“Dalldia apo ekstaza e pushtetit është më e fortë se sa dalldia apo ekstaza e alkoolit.
Nëse pasuria e madhe lind tirani, atëherë regjimi despotik lind shtypje dhe terrorizëm.
Nga këtu kuptojmë, se pushteti individual nuk ndahet asnjëherë nga arrestimet e shumta; gjyqet e manipuluara, urdhrat e paqarta dhe një seri direktivash, që vinë nga lartë poshtë, pa asnjë transparencë apo këshillim!
Kështu, ai që kundërshton zbatimin apo i vonon ato, atëherë burgun e ka pranë!”
_________________
Shejkh Muhamed El-Gazali, nga libri “Si ta kuptojmë Islamin?”
Hoxhë Lavdrim Hamja