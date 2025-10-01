Depresioni i vjeshtës! Çfarë është dhe si ta përballojmë

Me ardhjen e vjeshtës, shumë njerëz përjetojnë rënie të humorit, lodhje dhe mungesë motivimi – një gjendje e njohur si depresioni sezonal.
Shkak kryesor është mungesa e dritës natyrale dhe ndryshimet hormonale që ndodhin në organizëm.
Si ta përballojmë?
• Kaloni kohë në natyrë gjatë ditës, edhe për pak minuta.
• Mbani rutinë të rregullt të gjumit dhe ushqimit.
• Ushtrohuni fizikisht – aktiviteti ndihmon në çlirimin e endorfinave.
• Qëndroni të lidhur me njerëzit, edhe kur nuk keni shumë dëshirë.
• Në raste të rënda, këshillohuni me një profesionist të shëndetit mendor.
Ndryshimet e stinës janë normale, por nuk duhet të injorohen, kujdesi ndaj vetes është çelësi.