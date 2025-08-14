Elon Musk fik superkompjuterin e tij

CEO i Tesla-s, Elon Musk, konfirmoi mbylljen e projektit Dojo, një superkompjuter i zhvilluar për trajnimin e inteligjencës artificiale, duke e përshkruar atë si një “punë evolucionare”.
Vendimi u mor pasi Tesla kaloi në një arkitekturë të vetme çipi AI6, e cila kombinon trajnimin dhe funksionimin në kohë reale, që do të thotë se Dojo nuk ka më një qëllim teknik dhe strategjik.
“Dojo 3 vazhdon të jetojë në një farë mënyre përmes një numri të madh SoC-sh AI6 në një pllakë të vetme”, tha Musk, duke shtuar se kompania ka bërë ndryshime në personel për të përshpejtuar kalimin në teknologjinë e re.
Në vend që të zhvillojë superkompjuterin e vet masiv, Tesla do të mbështetet më shumë në çipet e prodhuara në bashkëpunim me Samsung, si dhe në zgjidhjet harduerike nga Nvidia dhe AMD.
Investitorët e mirëpritën lajmin për mbylljen e projektit Dojo – aksionet e Tesla-s u rritën me rreth 2.3 përqind, me rritje shtesë falë miratimit rregullator për funksionimin e robotaksit të Tesla-s në Teksas. /