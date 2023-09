Ford përditëson shenjën ovale me ngjyrën e kaltër

Gjiganti amerikan i veturave ka bërë një ndryshim delikat por domethënës në shenjën e saj ikonë ovale me ngjyrë blu, në atë që besohet se është vetëm ndryshimi i nëntë në historinë 120 vjeçare të kompanisë, dhe përditësimin e parë në 20 vjet.

Shenja e re e Ford – e cila ka një prapaskenë me blu më të errët se më parë dhe një shkrim me ngjyrë të bardhë, në vend të asaj me ngjyrë kromi – u prezantua më herët gjatë javës kur në SHBA u prezantua edhe gama e përditësuar e kamionçinave Ford F-150.

Edhe pse Ford nuk bëri bujë për shenjën e re, është e qartë se ka marrë një pamje të re – jo të ndryshme me përditësimin delikat të logos së VW (sfondi i zi, shkronja më të bardha).

Drive shkruan se ka kontaktuar me Ford Australia për të pyetur se kur do shfaqet shenja e re në veturat e dërguara në këtë vend, por se nuk ka marrë akoma përgjigje.

Më poshtë është një ilustrim se si ka ndryshuar logo e Ford në vite që nga dizajni i saj i parë në vitin 1903. /Telegrafi/