Inteligjenca Artificiale nga Google krijon botë të tëra brenda pak sekondash

Kompania teknologjike, Google, përmes degës së saj kërkimore, DeepMind, ka prezantuar një arritje të re dhe mbresëlënëse në fushën e inteligjencës artificiale.
Bëhet fjalë për një model të avancuar të quajtur Genie 3, i cili është i aftë të gjenerojë mjedise virtuale tredimensionale të ndërlikuara dhe interaktive, vetëm nga një komandë e thjeshtë me tekst.
Ky model i ri përfaqëson një hap të madh përpara në zhvillimin e botëve digjitale. Ndryshe nga versionet e mëparshme të teknologjive të ngjashme, Genie 3 nuk krijon thjesht skena statike ose me jetëgjatësi të kufizuar.
Tani, botët që krijohen mund të zgjasin disa minuta dhe janë plotësisht funksionale – ngjashëm me ambientet në një video-lojë ku përdoruesi mund të eksplorojë lirshëm, të ndërveprojë me elementët përreth dhe të përjetojë eksperienca dinamike në kohë reale.
Përdoruesi duhet vetëm të shkruajë një përshkrim të thjeshtë, si për shembull “Një pyll magjik me pemë që flasin dhe një lumë që rrjedh nëpër të,” dhe Genie 3 do të krijojë automatikisht një botë që pasqyron këtë përshkrim.
Brenda kësaj bote, mund të lëvizësh, të shikosh nga këndvështrime të ndryshme dhe madje të kryesh veprime të ndryshme, duke e bërë eksperiencën shumë më të pasur dhe realiste.
Ky zhvillim ka potencial të jashtëzakonshëm në fusha të ndryshme, përfshirë:
Video-lojërat, ku zhvilluesit mund të krijojnë nivele të reja brenda sekondash;
Trajnimin e inteligjencave të tjera artificiale, në mjedise të kontrolluara dhe të personalizuara;
Edukimin dhe simulimet shkencore, duke krijuar ambientet e nevojshme për të mësuar apo eksperimentuar pa rrezik real;
Krijimin e përmbajtjes digjitale, ku artistët dhe dizajnerët mund të ndërtojnë botë virtuale pa pasur nevojë për kodim të ndërlikuar.
Me Genie 3, Google DeepMind po e afron edhe më shumë ëndrrën e krijimit të realiteteve digjitale të gjeneruara nga inteligjenca artificiale.
Kjo teknologji jo vetëm që shkurton kohën dhe burimet e nevojshme për krijimin e botëve virtuale, por gjithashtu hap rrugën për një mënyrë të re të ndërveprimit midis njerëzve dhe makinerive – ku mjafton vetëm imagjinata dhe disa fjalë për të ndërtuar një realitet të ri.