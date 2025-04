​Interi siguron blerjen e parë për sezonin e ardhshëm

Sipas raportimeve në Francë, Interi ka rënë dakord për kushtet personale me anësorin e Olympique Marseille, Luis Henrique me një kontratë deri në qershor 2030.

Tashmë kishte pasur sugjerime të shumta se ata ishin në negociata me lojtarin, i cili kishte një preferencë të veçantë për një kalim në Inter sesa në Bayern Munich.

Tani “Footmercato” pretendon se “Nerazzurrët” kanë vulosur kushtet personale për një marrëveshje pesëvjeçare që do të zgjasë deri në qershor 2030.

Klubi duhet ende të përpunojë kushtet e pagesës me Olympique Marseille për të blerë lojtarin, por tashmë kishte bërë një propozim me vlerë 24 milionë plus 4 milion € të tjera në bonuse.

Interi shpreson se ata mund të kenë Luis Henrique gati për të luajtur në Kupën e Botës për Klube nga mesi i qershorit deri në korrik, duke përfituar nga dritarja shtesë e transferimeve.

Braziliani 23-vjeçar gjeti rrjetën nëntë herë këtë sezon me tetë asistime në 32 paraqitje.

Ai luan kryesisht në krahun e djathtë, por gjithashtu mund të zhvendoset në të majtë kur kërkohet. Kontrata e tij aktuale me Marsejën zgjat deri në qershor 2028, pasi ai u ble nga Tres Passos për 8 milionë euro në shtator 2020.