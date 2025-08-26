Jackson ka marrëveshje me Bayernin

Sulmuesi Nicolas Jackson mund të përfundojë në Gjermani, te skuadra e Bayern Munchenit.
Bëhet e ditur se Jackson, tashmë ka arritur marrëveshje personale me Bayernin, ekip që po negocion me Chelsean për shërbimet e tij.
Bayerni është në kërkim të një sulmuesi dhe po e sheh Jacksonin si partner ideal apo zëvendësim për Harry Kanen.
Thuhet se Bayerni po synon huazimin e Jacksonit, pasi Chelsea për kartonin e tij po kërkon mbi 70 milionë euro.
Senegalezi 24-vjeçar ka kontratë me Chelsean deri në verën e vitit 2033.