Jashari kthehet kundër Parmas

Pas gati dy muajve jashtë fushe shkaku i lëndimit, është caktuar data e rikthimit të mesfushorit Ardon Jashari.
Jashari u dëmtua në stërvitje para gati tetë javësh, dhe tani i ka mbetur edhe pak kohë për të qenë i gatshëm për lojë pasi është në fund të fazës së rikuperimit.
Bëhet e ditur se te Milani po presin që Jashari të kthehet më datën 8 nëntor dhe atë në ndeshjen kundër Parmas, e cila është para pushimit ndërkombëtar.
23-vjeçari iu bashkua Milanit nga Brugge për gati 40 milionë euro dhe kundër Parmas do të jetë rezervist, ndërsa pas ndeshjeve të kombëtareve, pritet ta dëshmoj veten si përforcim i rëndësishëm.
Ai deri më tani, ka vetëm dy paraqitje apo në total 40 minuta lojë për ekipin italian në të gjitha garat.