Këto ushqime që nuk ia ‘hapin’ derën plakjes

Të ngrënit në mënyrë të ekuilibruar është strategjia për të qëndruar të rinj për aq kohë sa të jetë e mundur. Disa ushqime janë gjithashtu një agjent natyral i shkëlqyer kundër plakjes më shumë se të tjerët.
Të futura në një dietë të larmishme, të shëndetshme dhe të ekuilibruar mirë, falë pasurisë së lëndëve ushqyese specifike, ato janë në gjendje të kundërveprojnë faktorët kryesorë që mund të nxisin degjenerimin e parakohshëm të indeve dhe të lehtësojnë plakjen e parakohshme me shfaqjen e rrudhave dhe shenjave të tjera të plakjes.
Boronica
Boronicat janë të pasura me antocianina, pigmente përgjegjëse për ngjyrën e tyre. Ofrojnë komponime të tjera me një veprim antioksidant të aftë për të luftuar radikalet e lira dhe për të mbrojtur kundër rrudhave dhe plakjes së parakohshme.
Kivi
Kivi është ndër frutat më të pasur me vitaminë C, thelbësore për prodhimin e kolagjenit, një proteinë nga e cila përbëhet lëkura. Ato gjithashtu ofrojnë sasi të larta uji që ju ndihmon të jeni të hidratuar mirë.
Arra
Arrat mburren me një përmbajtje të shkëlqyer lipidesh që mbrojnë lëkurën nga agresionet e jashtme. Përmbajtja e tyre e bakrit është gjithashtu e shkëlqyer, një mineral që stimulon prodhimin e elastinës, një proteinë që e mban lëkurën të fortë.
Karotat
Karotat janë veçanërisht bujare në karotenoidet, duke përfshirë beta-karotenin, pararendësin e vitaminës A, përgjegjëse për ngjyrën portokalli të kësaj perime, e cila përshpejton rinovimin e qelizave, duke ruajtur nivelin optimal të hidratimit dhe duke mbrojtur lëkurën nga dëmtimet e diellit që favorizon plakjen e parakohshme.
Peshk blu
Peshqit blu duke përfshirë sardelet janë një burim i yndyrave të çmuara Omega 3, të cilat kanë një veprim të shkëlqyer anti-inflamator. Ato gjithashtu ofrojnë selen, i cili ka një veprim të mirë antioksidues.