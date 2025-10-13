Kosova synon suksesin e radhës ndaj Suedisë

Sonte e gjithë Kosova ka sytë në Gotenburg.
“Dardanët”, luajnë ndeshjen e rëndësishme ndaj Suedisë, në një ndeshje që premton të jetë interesante.
Mirëpo Kosova pritet të përballet me mungesë të madhe si ajo e Elvis Rexhbeçaj, i cili mungoi edhe ndaj Sllovenisë si shkak i një lëndimi.
Por pritet të rikthehet Lindon Emërllahu, i cili përfundoi suspendimin e tij.
Kujtojmë se në ndeshjen e kaluar ishte Kosova ajo që arriti fitoren ndaj Suedisë, me rezultat 2-0 në Prishtinë.
Ndeshja e sotme do të zhvillohet në stadiumin, “Ullevi” të Gotenburgut, në orën 20:45.