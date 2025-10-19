Man United mposht Liverpoolin

Skuadra e Manchester Unitedit ka shënuar fitore të madhe 1:2 ndaj Liverpoolit, në ndeshjen e vlefshme për javën e tëtë në Premier League.
Qysh në minutën e dytë, mysafirët treguan se kanë udhëtuar për pikë të plota – pasi për 0:1 shënoi sulmuesi, Mbeumo.
Në pjesën e dytë, “The Reds” shënuan për 1:1 me Cody Gakpo.
Kur u mendua se Liverpooli do të shënoj golin e fitores, erdhi befasia nga Harry Maguire – i cili shënoi për 1:2 në minutën e 83’të.
Me këtë fitore, Manchester Unitedi shkon në kuotën e 13 pikëve në pozitën e 3-të, kurse Liverpooli vazhdon me humbje në tri ndeshjet e fundit, por mbetet në pozitën e 3-të me 15 pikë.