PSG fiton Superkupën e Evropës

Pasi dështoi në finalen e Kupës së Botës për Klube, PSG i është rikthyer fitimit të trofeve.

Skuadra franceze arriti të fitoj Superkupën e Evropës, pasi e mposhti fituesin e Europa League, Tottenhamin, shkruan IndeksOnline.

Koha e rregullt përfundoi me barazim 2-2, derisa PSG arriti të fitonte pas ekzekutimit të penalltive.

Tottenham shkoi në pushim në epërsi prej një goli, pasi Micky van de Ven shënoi në minutën e 39-të.

Tre minuta pasi nisi pjesa e dytë, skuadra angleze dyfishoi rezultatin, me golin e Cristian Romeros.

Pavarësisht disavantazhit prej dy golave, PSG nuk u dorëzuar dhe arriti ta barazonte rezultatin në 2-2.

Kang In Lee në minutën e 85-të dhe Goncalo Ramos në 90+3 shënuan për skuadrën parisiene.

Në ekzekutimin e penalltive, futbollistët e u treguan më të saktë, duke fituar me rezultat 4-3./

